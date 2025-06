video suggerito

La YouTuber LaSabri è incinta, terzo figlio in tre anni dal marito Pika a pochi mesi da un aborto LaSabri e il marito Pika hanno annunciato di stare aspettando un figlio, il terzo in tre anni di matrimonio. L’annuncio dell’evento è arrivato poche ore fa con un video simpatico che i due hanno postato sui social. Pochi mesi prima, la youtuber aveva avuto un aborto. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

LaSabri e il marito Pika hanno annunciato di stare aspettando il loro terzo figlio. A pochi mesi dal doloroso aborto che la YouTuber era stata costretta a raccontare sui social dopo che la notizia, suo malgrado, era trapelata, la famiglia si prepara ad accogliere l’arrivo di un altro bimbo. Il terzo in tre anni di matrimonio, come si premura di sottolineare il marito fintamente sconvolto ma chiaramente felice di poter finalmente condividere la notizia della gravidanza.

L’annuncio di LaSabri e Pika

LaSabri e Pika hanno annunciato l’arrivo del loro terzo figlio – del quale non si conosce ancora il sesso – con un siparietto ironico pubblicato su Instagram-. Nella didascalia del video che li vede scherzare sulla notizia della gravidanza, la YouTuber scrive: “Alla fine la vita è così. Tu puoi cercare di pilotarla come vuoi ma è lei che decide. Puoi inseguire un sogno che sembra non arrivare mai ma poi, quando decidi di cambiare rotta, lei decide per te e tu non ti puoi tirare indietro. Dopo una tempesta arriva l’arcobaleno, questo ormai lo sapevamo già, però due arcobaleni sono meglio di uno, non credete? Dopo un’altra tempesta è di nuovo arrivato un arcobaleno pronto a brillare, questa volta inaspettato, ma è stata la sorpresa più bella di sempre. Buon anniversario amore mio, 3 anni di noi”. Non è caso, l’annuncio della gravidanza è arrivato il 6 giugno, nel giorno del terzo anniversario di matrimonio della coppia.

LaSabri e la difficoltà a restare incinta raccontata ai follower

Era stata proprio LaSabri a raccontare ai suoi follower le difficoltà vissute nella ricerca di una strada che la conducesse alla maternità. La donna e il marito avevano tentato a lungo di avere un bambino, senza successo. Avevano quindi intrapreso un percorso che li avrebbe condotti a provare ad avere un figlio ricorrendo alla fecondazione assistita. Mentre si preparavano alla prima FIVET, però, i due avevano scoperto di aspettare il loro primo bambino: Dante. Il piccolo Tobia, invece, è arrivato un anno dopo la nascita del fratellino.