La youtuber LaSabri è diventata mamma: “È nato Dante, sei la cosa più bella della vita”

A cura di Elisabetta Murina

La Sabri è diventata mamma per la prima volta. La youtuber, con più di 2 milioni di iscritti sul suo canale e altrettanti follower su Instagram, ha annunciato la nascita del suo primo figlio, Dante, avuto con il marito Alessio Bourcet, conosciuto con il nome Pika Palindromo, anche lui youtuber.

L'annuncio della nascita

Sabrina Cereseto, vero nome della youtuber La Sabri Gamer, ha annunciato la nascita del primo figlio con un post su Instagram pubblicato oggi, 11 ottobre. "È nato Dante, il nostro piccolo DiamaANTE. Ciao amore nostro, sei la cosa più bella della vita", ha scritto ad accompagnare la foto, l'immagine di una coccarda di colore verde con scritto il nome del piccolo. Per la 34enne e il compagno Pika Palindromo è la prima esperienza come genitori. In questi mesi la content creator ha costantemente aggiornato i suoi follower, sia su Youtube che Instagram, sul procedere della gravidanza tanto desiderata, arrivata dopo che lo scorso anno era stata colpita dal papilloma virus.

L'amore tra LaSabri e Pika Palindromo

Dopo una breve carriera come modella, prima con la partecipazione aMiss Italia e poi ad Italia's Next Top Model, Sabrina Cereseto è passata al mondo dei videogames, diventando tra le youtuber più famose e seguite in Italia, con più di 2milioni di iscritti sul suo canale. Negli ultimi anni ha iniziato a pubblicare contenuti anche su Instagram e TikTok, dove le persone che la seguono sono sempre più numerose. Ha fatto discutere nel mondo social anche la sua vita privata. É stata fidanzata per anni con Anima, per poi conoscere il suo attuale marito, Pika Palindormo, anche lui youtuber. I due si sono sposati con una romantica cerimonia sulla spiaggia e hanno coronato il loro amore con la nascita del primo figlio. La Sabri aveva raccontato su Instagram di essere stata colpita lo scorso anno dal papilloma virus, ma aveva invitato tutti i suoi follower a non perdere mai la speranza.