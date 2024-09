Cardi B mamma, è nata la terza figlia: in ospedale anche Offset, il papà della bambina da cui sta divorziando

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Cardi B è diventata mamma per la terza volta. Il 7 settembre è nata la sua terzogenita. L'artista ha dato l'annuncio su Instagram con una serie di scatti che la ritraggono con la piccola. Al momento non ha svelato il nome. Nelle foto c'è anche il padre della bambina, il rapper Offset, all'anagrafe Kiari Kendrell Cephus. I due starebbero divorziando, ma sono intenzionati a essere dei genitori presenti per i loro tre figli.

Cardi B mamma: è nata la terzogenita della rapper

Cardi B ha pubblicato su Instagram una carrellata di foto per annunciare la nascita della sua terzogenita. "La cosa più bella": ha commentato, senza rivelare il nome della bambina. L'artista è già mamma di due figli nati dal burrascoso matrimonio con Offset. Nelle foto pubblicate su Instagram compare anche il rapper in ospedale con i figli mentre culla la nuova arrivata. Poi le foto di Cardi che allatta la piccola. E quella della figlia maggiore, Kulture Kiari, che incontra per la prima volta la sorellina. Insomma, dalle foto traspare un'atmosfera serena, nonostante il divorzio in corso.

Cardi B e Offset stanno divorziando

Nel corso della loro relazione, i due rapper hanno più volte annunciato di essersi detti addio, salvo poi riconciliarsi. Sarà così anche stavolta? Secondo quanto riporta TMZ, stavolta la riconciliazione sarebbe improbabile:

Cardi B ha annunciato che sta avendo il terzo figlio il giorno dopo avere consegnato i documenti per il divorzio da Offset. Alcune fonti ci hanno assicurato che non c'è stato un tradimento tra loro, si sono solo allontanati. I documenti che Cardi B ha presentato confermano che Offset è il padre della bambina. La rapper ha chiesto gli alimenti al marito per coprire le spese dei figli. Nonostante la separazione, i due sono uniti nella crescita dei figli. Detto questo, ci è stato riferito che non torneranno insieme.