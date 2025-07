Rihanna presto mamma per la terza volta, A$AP Rocky si lascia sfuggire il sesso del bebé in arrivo

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Rihanna diventerà presto mamma per la terza volta. La cantante ha reso pubblica la sua gravidanza lo scorso maggio, quando ha sfilato sul red carpet del Met Gala 2025 mostrando il pancione. Insieme al compagno A$AP Rocky, ha già accolto in famiglia RZA e Riot Rose, nati rispettivamente nel 2022 e nel 2023. A distanza di qualche mese dall'annuncio, il futuro papà si è lasciato sfuggire quale potrebbe essere il sesso del bebè in arrivo.

A$AP Rocky si lascia sfuggire il sesso del terzo bebè in arrivo con Rihanna

Rihanna e A$AP Rocky hanno sfilato insieme in occasione della premiere de I Puffi a Bruxelles, film al quale la cantante presta la voce alla protagonista Puffetta. Sorridenti e felici davanti agli obbiettivi dei fotografi, un giornalista di Entertainment Tonight ha chiesto a entrambi se il terzo bebè in arrivo "fosse la bambina che stavano aspettando". A rispondere, apparentemente senza esitazione, il rapper: "Lo è, lo è". Poco dopo, quasi a essersi reso conto di aver lasciato intendere che aspettavano una bambina, il futuro papà ha cercato di sviare e ha preso in mano un pupazzo di Puffetta, dicendo: "Proprio qui". Più attenta sarebbe stata invece la cantante, che ha commentato: "Vediamo se è una Puffetta, non lo so, potrebbe anche essere un Babbo Puffo". Una certezza invece c'è: "Sarà sempre un nome con la R. Questa è l'unica cosa su cui io e Rocky non litighiamo".

L'annuncio della gravidanza sul red carpet del Met Gala 2025

Rihanna aveva reso pubblica la sua terza gravidanza in occasione del Met Gala 2025, che si è tenuto nella notte tra il 5 e il 6 maggio a New York. La cantante aveva sfilato sul red carpet, davanti agli obbiettivi dei fotografi, con un abito che mostrava per la prima volta il pancione. La coppia ha già due figli, RZA e Riot Rose, nati rispettivamente nel 2022 e nel 2023. Anche con la secondogenita la gravidanza fu resa pubblica in grande stile, durante il Supr Bowl a cui era ospite. "È una sensazione incredibile. È ora di mostrare alla gente cosa stavamo preparando. E sono contento che tutti siano felici per noi, perché siamo decisamente felici", aveva commentato il futuro papà tris poco dopo l'annuncio.