Vanessa Hudgens incinta per la seconda volta, l’annuncio sui social: “Secondo round”

Vanessa Hudgens è incinta per la seconda volta. L’attrice ha pubblicato alcuni scatti insieme al marito Cole Tucker, in cui mostra il pancione, probabilmente a pochi mesi dalla nascita, come aveva fatto anche per la prima gravidanza.

Vanessa Hudgens è incinta per la seconda volta. Lo ha annunciato con alcuni scatti pubblicati su Instagram, in cui appare sorridente accanto al marito Cole Tucker, mostrando il ventre morbido della gravidanza. L'attrice ha preferito tenere per sé la notizia, finché non è arrivata al punto di doverla comunicare con i suoi fan, magari perché prossima alla nascita.

L'annuncio della seconda gravidanza

Belli e sorridenti, così i futuri genitori si mostrano nelle foto scattate da un professionista chiamato appositamente per l'occasione, per fermare in uno scatto gli ultimi periodi della seconda gravidanza dell'attrice che, però, ha scelto di non condividere con i suoi fan alcuna informazione in questi mesi. Nessuno scatto o story su Instagram che potesse far pensare all'arrivo di un secondo bebè. D'altra parte, a maggio, quando già sapeva di essere in dolce attesa, in occasione della festa della mamma, aveva pubblicato uno scatto della sua precedente gravidanza, senza però menzionare la seconda e in questa occasione aveva scritto:

Diventare madre è stato il capitolo più difficile, faticoso ma anche incredibilmente soddisfacente e gioioso della mia vita. Non potrei essere più grata per la mia piccola famiglia. Buona festa della mamma a tutti coloro che hanno scontato la loro pena o sono in difficoltà. Il potere che le mamme hanno è davvero sovrannaturale e ammiro tutti noi.

La nascita del primo figlio spifferata da TMZ

La coppia è solita mantenere un certo riserbo sulle questioni private, come dimostra il fatto che anche per la loro prima volta da genitori, i due non hanno voluto diffondere la notizia, allo stesso modo, se non qualche mese prima della nascita, comparendo sul red carpet degli Oscar 2024. A pubblicare i primi scatti dell'ex stella Disney diventata mamma, a luglio dell'anno scorso, fu la testata TMZ, che l'aveva beccata mentre tornava a casa, a pochi giorni dal parto. Col trascorrere dei mesi, però, non sono stati resi noti né il sesso, né il nome del primo figlio e, con molta probabilità, a