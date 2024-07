Vanessa Hudgens è diventata mamma, le prime foto con il bebè avuto con il marito Cole Tucker

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Vanessa Hudgens è diventata mamma per la prima volta. Il sito TMZ ha pubblicato le prime foto dell'attrice con il bebè appena nato, di cui al momento non si conosce il sesso né la data esatta del parto. Da sempre piuttosto riservata sulla sua vita privata, per il momento non ha condiviso nessun annuncio ufficiale sui social. Al suo fianco il marito Cole Tucker, giocatore di baseball e padre del bebè, che ha da poco festeggiato il compleanno. A marzo l'ufficialità della gravidanza, quando l'attrice è apparsa per la prima volta con il pancione sul red carpet degli Oscar 2024.

Le prime foto di Vanessa Hudgens mamma

Vanessa Hudgens è da poco diventata mamma per la prima volta. Il sito TMZ ha pubblicato i primi scatti dell'attrice all'uscita dall'ospedale dopo aver partorito: nelle immagini tiene tra le braccia il bebè, seduta su una sedia a rotelle spinta da una infermiera, mentre il marito Cole Tucker la segue poco dietro. Per il momento non è nota la data del parto, ma è probabile che sia avvenuto nei primi giorni di luglio e che la neo mamma abbia trascorso in ospedale solo qualche giorno. Non sono noti nemmeno il nome e il sesso del bebè perché per il momento Hudgens ha preferito mantenere una certa riservatezza. Sui social, infatti, nessuna foto o annuncio ufficiale.

La storia d'amore con Cole Tucker

Vanessa Hudgens e Cole Tucker si sono conosciuto nel 2020 e, nel novembre dello stesso anno, sono stati fotografati insieme per la prima volta. L'ufficialità della loro storia era però arrivata solo in occasione di San Valentino 2021. Lo scorso dicembre, l'attrice e il giocatore di baseball sono convolati a nozze con una romantica cerimonia a Tulum, in Messico. E, qualche mese dopo, Hudgens ha annunciato al mondo di essere in dolce attesa sfilando per la prima volta con il pancione in occasione degli Oscar 2024.