Megan Fox di nuovo mamma, è nata la figlia con Machine Gun Kelly: "Finalmente è arrivata" Megan Fox e Machine Gun Kelly hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia insieme. Ad annunciarlo è stato il rapper, che sul suo profilo Instagram ha condiviso un video in cui stringe le manine della neonata.

Megan Fox è mamma per la quarta volta. L'attrice ha dato alla luce la prima figlia con l'ex fidanzato Machine Gun Kelly. È stato proprio il rapper a condividere l'annuncio della nascita della piccola, pubblicando sul suo profilo social un video in bianco e nero in cui stringeva le manine della neonata. Tra i commenti anche quello di Paris Hilton, che si è congratulata per la nascita della bambina.

Megan Fox di nuovo mamma: la nascita della prima figlia con Machine Gun Kelly

"Finalmente è arrivata! Il nostro piccolo seme del cielo". Con queste parole Machine Gun Kelly ha annunciato l'arrivo della sua prima figlia, nata dalla relazione con Megan Fox. La piccola è venuta al mondo in un momento complesso della storia d'amore tra i due, che avevano deciso di separarsi dopo un periodo difficile. Di comune accordo, hanno deciso di crescere insieme la figlia. L'attrice è già madre di tre di Noah, Bodhi e Journey, avuti con il suo ex marito Brian Austin Green. A complimentarsi per l'arrivo della bambina, tanti personaggi del mondo dello spettacolo che hanno lasciato un commento sotto al post del rapper, tra questi Paris Hilton e molti colleghi dell'artista. Nel post, spunta anche il like della cantante Rose Villain.

La storia d'amore tra Machine Gun Kelly e Megan Fox

Megan Fox 38 anni, Machine Gun Kelly 34 anni, si sono messi insieme nel gennaio 2022, lasciandosi nel 2024 poche settimane dopo aver annunciato di aspettare un bambino. Un insider vicino alla coppia, ha fatto sapere a People che in futuro non si esclude che i due possano tornare insieme: "Ma al momento sono concentrati su ciò che è meglio per la figlia". Sembra che entrambi siano decisi a mantenere un rapporto cordiale e disteso per crescere insieme la piccola e che nonostante gli attriti del passato: "Al momento sono amichevoli".