Lily Phillips, star di OnlyFans che fece sesso con 100 uomini in un giorno: “Ora ho un fidanzato, sono innamorata”

Lily Phillips si è fidanzata. La star di OnlyFans, 24 anni, ha trovato un compagno stabile e oggi è innamorata di lui. In passato aveva fatto parlare di sé dopo aver raccontato di aver fatto sesso con 100 uomini in un giorno. Il ragazzo si chiama Sammy e le ha posto un limite: non baciare altri.

Lily Phillips si è fidanzato. La 24enne, sta di OnlyFans, ha raccontato di avere ora una relazione stabile con un solo uomo. In passato era finita al centro dell'attenzione mediatica perché aveva raccontato di aver fatto sesso con 100 uomini in un solo giorno. Aveva poi annunciato di essere rimasta incinta, senza sapere chi fosse il padre: "Qualche stro**o ha perso il preservativo dentro di me".

A più di un anno di distanza dalle dichiarazioni, Phillips ha raccontato al sito inglese Metro di essere fidanzata e ha messo a tacere tutti coloro che le scrivevano "Buona fortuna a trovare un fidanzato o un marito". La 24enne non era alla ricerca di una relazione stabile, ma l'amore l'ha sorpresa all'improvviso: "Ero contenta di essere sola e indipendente, non cercavo assolutamente nulla, ma sono così innamorata". Al suo fianco un ragazzo di nome Sammy, che ha conosciuto in Australia tramite l'amica Annie Knight: "Mi ha colpito subito, è davvero un bel ragazzo. Era amico del suo fidanzato, me l'hanno presentato". Il rapporto è cresciuto subito, tanto che da alcuni mesi vivono insieme nella stessa casa. La star di OnlyFans lo descrive come "la persone più comprensiva, premurosa e attenta che io conosca". Per il ragazzo, il lavoro di Lily non rappresenta un problema, anche se la posto un limite: quello di non baciare altri uomini. "Non mi dispiace. Lo trovo piuttosto intimo e sono felice di riservarlo alla mia relazione. Per il resto è solo il mio lavoro", ha spiegato.

Lo scorso febbraio, la star di OnlyFans aveva fatto parlare di sé dopo aver condiviso su Instagram alcuni scatti con la pancia in vista e due test di gravidanza positivi. "Il segreto è stato svelato", aveva scritto ad accompagnare le immagini. I followers hanno subito messo in dubbio la veridicità della notizia, ma poco dopo la diretta interessata aveva raccontato come potrebbe essere successo: "Ho trovato un preservativo nella mia vagina un paio di giorno dopo (il rapporto sessuale, ndr). Questo è successo dopo aver sco**ato con un centinaio di uomini". Sconosciuta l'identità del padre, così come i dettagli della gravidanza e della presunta nascita.