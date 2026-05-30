Ema Stokholma: “So che non si dice ma ho 42 anni e sono felice di non avere fatto figli”

Un tweet pubblicato da Ema Stokholma su X scatena un dibattito. La conduttrice Rai, a 42 anni, si dice felice di non avere avuto figli. E i commenti si dicono tra chi la sostiene e chi invece, non avendo apprezzato, le punta il dito contro.

“Ho 42 anni e sono felice di non avere avuto figli”: è questa la frase pubblicata da Ema Stokholma su X che, nei commenti, ha scatenato un dibattito. La conduttrice Rai, recentemente chiacchierata per il presunto flirt in corso con Samuray Jay, che nessuno dei due ha ancora mai confermato, ha pubblicato questo messaggio senza ricollegarsi, almeno pubblicamente, ad alcuna vicenda specifica. Solo con il desiderio di condividere un pensiero personale che oggi dovrebbe non essere più un tabù, soprattutto a 40 anni.

Ma quella considerazione, scritta con apparente semplicità e senza l’intento di provocare, ha scatenato un vero e proprio dibattito. “Siete sempre voi senza figli a voler tirare fuori l’argomento”, le ha rimproverato un’utente, mentre un’altra ha invece sottolineato che “se senti il bisogno di gridarlo al mondo significa che, nel tuo inconscio, così entusiasta non sei”. Contestazioni a cui la conduttrice ha replicato con ironia, confermando però quanto aveva precedentemente dichiarato.

La questione della mancata genitorialità resta uno degli argomenti più divisivi. A dimostrarlo è anche quanto accaduto negli anni a decine di personaggi famosi che si sono visti chiedere con insistenza, e senza particolare delicatezza, il motivo per cui non avessero avuto figli. È il caso, per esempio, di Jennifer Aniston, che si è ritrovata a rispondere più volte in pubblico, raccontando aspetti del suo privato che avrebbe preferito tenere per sé, ma che è stata costretta ad affrontare anche a causa delle continue narrazioni sui suoi ex compagni e sulle loro famiglie, in particolare in riferimento a Brad Pitt e al matrimonio con Angelina Jolie.

Con il suo intervento, probabilmente, Ema intendeva normalizzare quello che per molti è un desiderio ancora vissuto come inconfessabile e che invece merita il più assoluto rispetto.