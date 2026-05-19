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Maria Grazia Cucinotta: “In menopausa a 32 anni, avrei voluto avere tanti figli”

Maria Grazia Cucinotta si racconta in un’intervista. La menopausa a 32 anni e il sogno infranto di diventare madre per la seconda volta.
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A cura di Daniela Seclì
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Maria Grazia Cucinotta si è raccontata in una lunga intervista. L'attrice ha parlato di come affronta il tempo che passa, della menopausa e della violenza contro le donne, che affligge ancora il nostro Paese e non solo. Sulle pagine di Vanity Fair, ha spiegato che da anni si impegna attivamente contro la violenza di genere e il bullismo. Purtroppo non può fare a meno di constatare che "le donne continuano a essere considerate delle prede" e non vengono adeguatamente protette dalla legge.

Maria Grazia Cucinotta è sfuggita a un tentato stupro. Aveva vent'anni e fu aggredita da un uomo in giacca e cravatta. Un trauma che ancora oggi "resta dentro" di lei. L'attrice ha rimarcato come le donne debbano fare i conti quotidianamente con la violenza: "Nasciamo sentendoci delle prede e spesso viviamo tutta la vita così. Chiunque può diventare vittima della violenza di qualcun altro: non sei mai davvero libera, non hai una vita serena". Anche per questo si impegna in battaglie simili, per poter consegnare a sua figlia un futuro migliore.

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Come ha affrontato la menopausa. Maria Grazia Cucinotta, poi, ha parlato di un tema che per molte donne è decisamente delicato: la menopausa. L'attrice ha confidato che in fondo la menopausa è anche "la fine di una grande seccatura", nonostante a volte non sia facile attraversare quella fase. Lei l'ha affrontata a 32 anni.

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Sono andata in menopausa molto presto, dopo la nascita di mia figlia, e all’inizio quasi non me ne sono accorta. Poi, dopo tutte le cure ormonali che avevo affrontato nel tentativo di avere un secondo figlio, a un certo punto ho deciso di fermarmi e di vivere questa fase così com’era. Ho imparato soprattutto a regolarmi con l’alimentazione: per esempio, se non ceni la sera eviti le vampate notturne.

Ha una figlia, Giulia, ma avrebbe tanto voluto una famiglia numerosa come la sua: "Avrei voluto tanti figli. […] Volevo che anche mia figlia non restasse da sola".

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