“Samurai Jay ed Ema Stokholma hanno una relazione segreta”: le voci di un flirt nato a Sanremo 2026

Tra Samurai Jay ed Ema Stokholma sarebbe nato un flirt dietro le quinte di Sanremo 2026. Al momento non ci sarebbe alcuna conferma, ma pare che il rapporto si stia evolvendo lontano dai riflettori.

Dietro le quinte di Sanremo 2026 sarebbe nata un'intesa particolare tra Samurai Jay ed Ema Stokholma. È noto che nell'ambiente dello spettacolo, certi incontri possano essere inaspettati e che tra gli artisti possano scoccare scintille. Al momento si tratterebbe di un'indiscrezione che vede il cantante di Ossessione e la speaker di Rai Radio 2 vicini anche lontano dai riflettori.

L'indiscrezione sul flirt tra Samurai Jay ed Ema Stokholma

A riportare l'indiscrezione è stato Santo Pirrotta su Vanity Fair. Secondo il giornalista tra il cantante napoletano e la ex modella francese si sarebbe creata "un'intesa speciale" mentre lei era impegnata a raccontare i retroscena sanremesi, mentre lui era impegnato a salire e scendere dal palco dell'Ariston, durante la sua prima partecipazione al Festival. Insomma, tra un'intervista e l'altra, una chiacchierata scambiata qua e là, pare che il loro rapporto sia diventato sempre più stretto. Al momento, però, non ci sarebbero conferme da parte dei diretti interessati, nemmeno degli indizi lampanti che presi insieme farebbero una prova a supporto della nascita di questo esotico flirt. Eppure, secondo il giornalista, il legame starebbe crescendo lontano dai riflettori.

Il periodo d'oro di Samurai Jay

Il cantante napoletano ta vivendo un periodo d'oro. Il brano portato a Sanremo è diventato disco di platino, lo scorso aprile, quindi a poca distanza dalla fine del Festival, a conferma del fatto che sia stato uno dei brani più ascoltati di questa edizione sanremese. Nel frattempo è uscito anche il nuovo singolo Adrenalina, destinata ad essere una delle hit di questa estate. D'altra parte, il 27 aprile, è arrivato anche Amatore, il nuovo album del rapper che ha deciso di chiamare questa sua nuova "fatica" musicale attingendo dal suo nome d'origine. Il cantante, infatti, si chiama Gennaro Amatore.