Chi è davvero il prete della foto del Calendario Romano, la storia di Giovanni Galizia: “Sono un assistente di volo”

Il giovane prete in posa sulla copertina del Calendario Romano realizzato da Piero Pazzi è Giovanni Galizia e non è affatto un sacerdote. Fanpage.it lo intervistò nel 2022, in quell’occasione l’uomo – che oggi ha quasi 40 anni – raccontò la sua storia: “Sono un assistente di volo”. Come è nata la foto virale.

Giovanni Galizia sulla copertina del Calendario Romano, oggi ha quasi 40 anni

Ci risiamo. Come accade ciclicamente, è tornata a essere virale la foto del giovane "prete" sulla copertina del Calendario Romano. Già nel 2022, Fanpage.it aveva svelato che il ragazzo scelto da Piero Pazzi per rappresentare Roma era il palermitano Giovanni Galizia. In un'intervista rilasciata a questa testata, aveva raccontato la sua storia, svelando di non essere un vero sacerdote, ma un assistente di volo. Come è nata la foto virale.

Giovanni Galizia oggi ha quasi 40 anni e fa l'assistente di volo

Giovanni Galizia è un assistente di volo non un prete

Nell'intervista rilasciata a Fanpage.it Giovanni Galizia ha raccontato che la foto pubblicata sulla copertina del Calendario Romano risale a quando aveva 17 anni. L'uomo, che quest'anno festeggerà i 40 anni, ha confidato anche di avere ben poco a che fare con la città di Roma. Giovanni, infatti, è originario di Palermo. Ha studiato Psicologia e nella vita fa l'assistente di volo, un lavoro che lo porta a viaggiare spesso. Su Fanpage.it si è definito un uomo con "una grande dedizione per il lavoro e un amante della musica". E a scanso di equivoci, ha chiarito: "Non sono un prete, né un modello. Non ho mai avuto queste velleità". Inoltre, ha dichiarato di non essere particolarmente attivo sui social, dunque non ha mai avuto una reale contezza di quanto fosse vivo il dibattito attorno a quella foto che lo ritrae vestito da prete. Con il passare degli anni, tuttavia, la curiosità sulla sua identità ha superato i confini nazionali. Io stessa, che l'ho intervistato nel 2022, sono stata contattata più volte da testate internazionali che mi chiedevano un contatto per poter raccontare la sua storia. Un'attenzione mediatica che lo stesso Galizia non si aspettava: "Per me era un gioco, non avrei mai potuto prevedere tutto questo seguito".

Come è nata la foto virale del Calendario Romano scattata nel 2004

Ma come si è ritrovato a prestare il suo volto a un calendario che celebra Roma attraverso le foto di giovani preti? Tutto è nato a Palermo. Come ha raccontato Giovanni Galizia su Fanpage.it, Piero Pazzi era nella sua città per un progetto. Il fotografo stava realizzando una serie di calendari con cui celebrare le città italiane: Venezia con i gondolieri e Roma con i preti. Così, gli ha fatto una proposta: "Mi ha chiesto se mi andasse di fare quella foto e io ho detto: "Perché no". Da lì è nata questa storia senza fine (ride, ndr)". Lo sfondo della foto, infatti, ritrae una chiesa di Palermo. Galizia, poi, ha raccontato di conoscere uno solo degli altri ragazzi presenti sul calendario e anche lui non è un vero prete. Ha precisato di non percepire soldi dalle vendite scaturite da quel progetto anche perché sin dall'inizio "gli accordi non erano quelli". E ha aggiunto: "A volte mi dicono che avrei potuto avanzare delle pretese, ma non mi interessa farlo sia per il rapporto di amicizia che ho con il fotografo, che per il fatto di avere firmato una liberatoria, quindi Pazzi può fare ciò che desidera della foto".

Quando la foto con l'abito da prete gli causò dei problemi

La foto della copertina del Calendario Romano

Solo in un caso, la foto che lo immortalava con l'abito da prete gli ha causato dei problemi sul lavoro. Lo scatto fu usato per un articolo che non lo riguardava direttamente. Fu costretto a dare spiegazioni e a valutare di tutelarsi legalmente: "Fu allegata all'articolo di un giornale online che diceva: ‘Bestemmiavo, spacciavo e mi drogavo, ma ora sono un prete'. La cosa ha rischiato di danneggiarmi. A lavoro mi hanno chiesto: ‘Di cosa stanno parlando?' Credo avessero associato la storia di un altro alla mia faccia. In quel caso, ho pensato anche di ricorrere alle vie legali, poi la pagina è stata rimossa".