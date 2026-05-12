Sienna Miller è diventata mamma a 44 anni: nato il figlio che aspettava dal 29enne OIi Green

Sienna Miller è diventata mamma per la terza volta a 44 anni. L’attrice ha annunciato la nascita del figlio avuto con il compagno Oli Green.

Sienna Miller è diventata mamma per la terza volta. L’attrice britannica 44enne ha annunciato la nascita del figlio avuto dal compagno Oli Green, attore 29enne con cui fa coppia dal 2021. Per i due si tratta del secondo figlio insieme, dopo la bambina nata nel 2024 di cui non è mai stato rivelato il nome. A dichiararlo è stata lei stessa in un’intervista a E! News. "È successo. Ho un piccolo bebè nella stanza accanto", ha raccontato Miller, che in questi giorni sta vivendo le classiche ore caotiche da neomamma. “Dormo pochissimo ma sono follemente innamorata del mio bambino”, ha aggiunto. Nessun altro dettaglio per ora, né sul nome né sul sesso del neonato. Dettagli che è probabile i due non riveleranno nemmeno in futuro.

La gravidanza era stata annunciata lo scorso dicembre ai Fashion Awards di Londra, quando Sienna si era presentata sul red carpet con il compagno e un abito bianco in tulle che lasciava intravedere il pancione. Poi qualche mese dopo aveva pubblicato anche uno scatto su Instagram, dopo un periodo di silenzio social abbastanza lungo pensato per nascondere ora gravidanza.

Per Sienna Miller si tratta del terzo figlio. È già madre di Marlowe, 13 anni, nata dalla relazione con Tom Sturridge, a cui è stata legata per diversi anni. Dopo quella storia, il rapporto con Oli Green era cominciato nel 2021. E, pur sembrando inizialmente una cosa leggera, quel legame è diventato rapidamente qualcosa di più serio. Nonostante i 15 anni di differenza tra loro, la relazione è andata avanti senza grandi scossoni e il più possibile lontano dai riflettori.

Negli ultimi anni l’attrice ha anche parlato più volte delle critiche ricevute per la gravidanza dopo i 40 anni. Giudizio che investono spesso le donne che scelgono di diventare madri un po’ più tardi nella vita. Ma l’attrice non le ha mai mandate a dire: aveva pubblicamente parlato di doppi standard evidenti e del fatto che agli uomini certe cose non vengono nemmeno contestate allo stesso modo. “Non giudichiamo gli uomini che hanno figli a ottant’anni”, aveva detto in una delle recenti interviste.