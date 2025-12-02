Sienna Miller col pancione sul red carpet dei Fashion Awards: annuncia la gravidanza con l’abito trasparente

Sienna Miller è stata la protagonista dei British Fashion Awards 2025, dove ha rivelato a sorpresa di essere incinta, apparendo sul red carpet con un abito trasparente che ha mostrato il pancione.

Ieri sera alla Royal Albert Hall di Londra si sono tenuti i British Fashion Awards 2025, gli "Oscar della moda" britannici che ogni anno premiano le eccellenze del settore. A trionfare è stato ancora una volta Jonathan Anderson, che ha vinto il titolo di Stilista dell'anno per il terzo anno consecutivo, ma ad attirare le attenzioni dei media sono state le numerose star che hanno calcato il blue carpet. Sienna Miller, in particolare, ha rivelato di essere incinta del suo terzo figlio, apparendo per la prima volta in pubblico col pancione. Cosa ha indossato per questo annuncio a sorpresa?

Chi ha vestito Sienna Miller ai British Fashion Awards 2025

Ai British Fashion Awards 2025 ci sono stati due annunci di gravidanza: quello di Ellie Goulding e di Sienna Miller. Quest'ultima, in particolare, ha sfoggiato un look che non poteva passare inosservato. Ha seguito il trend degli outfit ispirati al mondo della lingerie e si è trasformata in un vero e proprio "angelo della maternità" con un maxi dress di tulle trasparente firmato Givenchy by Sarah Burton. L'abito fa parte della collezione Primavera/Estate 2026: è strapless, ha le coppe scollatissime col ferretto e una gonna a taglio impero in tessuto traforato che cade morbida lungo la silhouette, lasciando intravedere chiaramente sia il pancione che gli slip bianchi.

Sienna Miller in Givenchy

Il look premaman di Sienna Miller è boho-chic

Per completare il tutto l'attrice ha scelto un paio di orecchini di perle metalliche "a cascata" e delle esuberanti mules col tacco tempestate di pelo rosa confetto sulla punta (tutto sempre firmato Givenchy). Per quanto riguarda il beauty look, ha puntato tutto sullo stile boho-chic con un make-up dai toni naturali e delle adorabili beach waves che hanno messo in risalto i capelli sciolti e biondi. Il compagno Oli Green è apparso, invece, super sobrio con un completo grigio scuro portato con una camicia panna ma senza cravatta. Insomma, è arrivato il momento di dire addio al classico stile premaman fatto di abiti maxi e silhouette oversize: la moda del momento è quella di mettere in mostra il pancione con audacia e sensualità.

