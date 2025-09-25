Cecilia Rodriguez incinta alle sfilate di Milano: il look premaman è un omaggio a Clara Isabel

Cecilia Rodriguez è agli sgoccioli della gravidanza ma non per questo ha rinunciato alla Milano Fashion Week: ecco il look premaman che ha sfoggiato alle sfilate.

La Milano Fashion Week sta entrando nel vivo e fino al prossimo 29 settembre saranno moltissime le Maison che presenteranno le loro collezioni per la stagione Primavera/Estate 2026. Le star non si stanno lasciando sfuggire un’occasione tanto “ghiotta” per apparire di fronte i riflettori, anzi, ne stanno approfittando per sfidarsi a colpi di stile tra accessori trendy, tacchi a spillo e spacchi. Dopo Marco Mengoni, Diletta Leotta e Chanel Totti, ieri è arrivata anche Cecilia Rodriguez che, nonostante la gravidanza avanzata, non ha voluto rinunciare all’evento più glamour dell’anno.

Cecilia Rodriguez in rosa alla Milano Fashion Week

Cecilia Rodriguez è incinta, aspetta la sua prima figlia dal marito Ignazio Moser e non potrebbe essere più felice. Le manca poco più di un mese al parto e il meraviglioso pancione “esplosivo” che sfoggia ne è la prova ma non per questo ha voluto rinunciare alle sfilate milanesi. Ieri sera ha seguito dalla prima fila del front-row lo show di N.21, proponendo un look premaman all’insegna del romanticismo, dell’eleganza e della sensualità. Ha puntato su una delicatissima tinta di rosa pastello, probabilmente perché voleva rendere omaggio alla piccola Clara Isabel che porta in grembo, apparendo super chic.

Cecilia Rodriguez in N.21

Il look premaman di Cecilia Rodriguez

Il look premaman “da sfilata” di Cecilia Rodriguez è firmato N.21 ed è caratterizzato da un abito chemisier di seta, un modello decorato all-over con una stampa floreale sui toni del rosa. Ha le maniche lunghe con polsino bianco a contrasto, la scollatura generosa arricchita dal colletto Peter Pan e la gonna al ginocchio (che però ha portato sbottonata, così da creare un maxi spacco frontale).

Le scarpe N.21

Per completare il tutto non ha rinunciato ai tacchi, anzi, ha scelto un paio di sling-back rosa decorate con un fiocco di pelle dark sulla punta. Capelli sciolti e lisci, it-bag tra le mani e viso raggiante: Cecilia Rodriguez è super glamour anche in versione futura mamma.