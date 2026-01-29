Deva Cassel vestita d’oro in passerella: è lei la regina di Parigi

A Parigi si sta svolgendo la Fashion Week dedicata all'Haute Couture e sono moltissime le Maison che stanno presentando le loro collezioni di Alta Moda per la stagione Spring/Summer 2026. Ieri è stato il turno di Elie Saab, sulla cui passerella ha sfilato Deva Cassel. Visti i recenti traguardi da attrice, era da tempo che la figlia di Monica Bellucci si era presa una pausa dalla moda ma ora è tornata e per l'occasione si è trasformata in una "golden girl" vestita completamente d'oro: ecco cosa ha indossato per calcare il catwalk parigino.

Deva Cassel in versione "golden girl"

Deva Cassel è una presenza fissa alla Paris Fashion Week ma da qualche anno a questa parte si stava limitando a ricoprire i panni dell'ospite, seguendo le sfilate direttamente dal front-row. Nelle ultime ore le cose sono cambiate: la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel è tornata in passerella, incantando tutti con la sua bellezza mozzafiato e con la sua innata eleganza. Ha chiuso lo show di Elie Saab, trasformandosi in una "golden girl" con un lungo abito d'oro. Si tratta di un modello in tulle e chiffon in stile principesco, con scollatura profonda e gonna a ruota super appariscente, interamente ricoperto di cristalli e intarsi dorati. Per completare il tutto Deva ha scelto un mezzo raccolto, acconciatura che ha messo in risalto il viso dai lineamenti impeccabili e il make-up dai toni naturali.

Deva Cassel sulla passerella di Elie Saab

Il look casual chic di Deva Cassel alle sfilate

Quella da Elie Saab non è stata la prima apparizione pubblica di Deva Cassel alla Paris Fashion Week, il giorno precedente aveva già presenziato allo show Dior ma in qualità di ospite. Per lei niente sirene sinuose o look principeschi, aveva preferito puntare tutto sullo stile casual ma senza rinunciare al glamour.

Deva Cassel da Dior

Ha abbinato un paio di pantaloni beige extra large a una camicia azzurra in stile mannish ma avvitata, completando il tutto con un gilet tapestry, un modello in jacquard multicolor sui toni del bronzo e del turchese. Niente tacchi, ha preferito dei mocassini di camoscio con la punta quadrata. Così facendo, Deva si è riconfermata un'icona fashion iper contemporanea: in quante prenderanno ispirazione da lei per rendere super trendy il loro inverno?