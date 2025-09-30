Elodie torna a sfilare a Parigi: l’abito con i cristalli rossi è un omaggio alla moda italiana

Da anni Elodie è ambassador di L’Oréal Paris e anche in questo 2025 ha sfilato per il tradizionale show che il brand organizza all’apertura della Paris Fashion Week. Perché il suo look coi cristalli rossi è un omaggio alla moda italiana?

Ieri sera Parigi è stata illuminata dalla sfilata di L'Oréal Paris, l'attesissimo evento con cui il brand di bellezza ogni anno inaugura la prima giornata della Fashion Week, celebrando l'emancipazione, la sorellanza e l'inclusività delle donne. Come da tradizione, a salire in passerella non sono state le solite top model più in vista del settore ma le ambasciatrici del marchio, da Eva Longoria a Cara Delevingne, fino ad arrivare a Bebe Vio e ad Andie McDowell. Tra le protagoniste della serata non poteva mancare Elodie, ormai una vera e propria "veterana" del catwalk parigino. Da anni è tra i volti dell'azienda beauty e, anche in questa nuova esperienza da "modella per un giorno", è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile, approfittandone per rendere omaggio alla moda italiana.

Elodie sfila coperta di cristalli

La sfilata L'Oréal Paris 2025 si è tenuta ieri sera sul piazzale dell'Hôtel de Ville e tra le sue grandi protagoniste ha visto Elodie, che per il terzo anno consecutivo ha sfilato per il brand. Dopo gli innumerevoli successi raggiunti sia nel mondo della musica che in quello del cinema, la cantante è tornata a ricoprire i panni di modella, dando prova di essere estremamente talentuosa anche in questa veste. Sia per il debutto del 2023, dove era apparsa meravigliosa con degli orecchini a spirale, che per la seconda esperienza in monospalla del 2024, aveva sempre puntato sul total black, ma questa volta ha cambiato registro. La cantante ha detto addio allo stile dark e ha brillato con il corpo ricoperto di micro cristalli rossi.

Elodie sfila per L’Oréal Paris

Chi ha firmato l'abito di Elodie alla sfilata di L'Oréal Paris

Per l'esclusiva sfilata parigina Elodie ha voluto rendere omaggio alla moda italiana: ha sfoggiato un look vintage di Giorgio Armani, lo stilista recentemente scomparso che verrà per sempre ricordato come il re dell'eleganza e dello stile glamour Made in Italy. Il completo fa parte della collezione Privè Haute Couture Autunno/Inverno 2014-15 ed è composto da gonna a sirena dalla silhouette sinuosa e fasciante e bustier rigido e strapless dalla forma a campana, la sua particolarità? È interamente ricoperto di cristalli rossi, applicati a mano su un delicato tessuto di tulle dark. Per completare il tutto Elodie ha scelto un paio di pumps rosse di Giuseppe Zanotti, degli orecchini pendenti di diamanti e un appariscente rossetto ciliegia di L'Oréal Paris. In versione modella non è forse ancora più splendida?

Leggi anche Cosa ha indossato Elodie per lo spettacolo al teatro Alla Scala di Roberto Bolle