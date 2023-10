Elodie sfila a Parigi: la sua prima volta da modella è con abito trasparente e orecchini a spirale Elodie ha fatto il suo debutto come modella: ieri sera ha sfilato per L’Oréal Paris ai piedi della Tour Eiffel al fianco di grandi nomi come Kendall Jenner, Eva Longoria ed Andy MacDowell. Ecco cosa ha indossato per la sua prima esperienza in passerella.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è la donna del momento, dal debutto ad Amici a oggi di tempo ne è passato ma, nonostante ciò, continua a spopolare. Cantante di successo, icona di bellezza, influencer fashion, proprio nelle ultime ore ha raggiunto un nuovo e ambito traguardo: è diventata modella. Dopo aver scalato le classifiche musicali italiane per tutta l'estate, ora è volata a Parigi per la Fashion Week ma questa volta non per seguire gli show dal front-row ma per sfilare. È stata scelta come nuova ambasciatrice di L'Oréal Paris e ha passeggiato sul catwalk meravigliosa e sicura di sé ai piedi della Tour Eiffel: ecco cosa ha indossato per questa prima esperienza.

La sfilata che celebra l'empowerment femminile

L’Oréal Paris è stato per il sesto anno consecutivo protagonista della Paris Fashion Week: ieri sera ha organizzato la sfilata Walk Your Worth, uno show che ha voluto celebrare l’empowerment femminile, l’inclusione e la sorellanza.

Elodie nel backstage della sfilata

L'evento si è tenuto presso il Parvis De La Tour Eiffel, dove a calcare la passerella monumentale allestita ci sono state le più famose ambasciatrici del brand, da Kendall Jenner a Camila Cabello, fino ad arrivare a Elle Fanning, Eva Longoria Andie MacDowell, Helen Mirren. A fare il suo debutto al loro fianco è stata Elodie, nuova ambassador per il make-up, accompagnata da Miriam Leone, volto iconico del marchio.

Leggi anche Cara Delevingne cambia stile a Cannes: sul red carpet sfila in abito da sera trasparente e chignon

Elodie sfila per L’Oréal

Il look di Elodie alla sfilata

Elodie ha fatto il suo debutto come modella, dando prova di non avere nulla da invidiare alle top professioniste. Passo deciso, sguardo serio e profondo, fascino da vendere: la cantante ha camminato sul catwalk con decisione e sicurezza, proprio come se non fosse stata la sua prima volta. Per l'occasione ha scelto un look dark e iper sensuale. Ha indossato un lungo e sinuoso abito dalle trasparenze audaci, un modello a maniche lunghe e col collo alto, caratterizzato da un incrocio sul seno e da un effetto vedo-non vedo lungo tutta la silhouette, così da lasciare in vista l'intimo. Non sono mancati i tacchi a spillo, il make-up con una marcata linea di eye-liner e lo chignon tiratissimo che ha messo in risalto dei maxi orecchini a spirale. Elodie in versione modella non è forse perfetta?