Il nuovo vestito trasparente di Elodie: infiamma l'estate in pizzo rosso fuoco Elodie ha dato l'ennesima prova di essere la regina di stile dell'estate 2025. Chi ha firmato l'abito in pizzo rosso trasparente che ha sfoggiato nelle ultime ore sui social?

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è una delle grandi protagoniste dell'estate 2025 e non solo perché sta scalando le classifiche sia con Mi Ami Mi Odi che con Yakuza, il duetto con Sfera Ebbasta, ha anche portato a termine il suo primo mini tour negli stadi. Dopo aver incantato il pubblico tra tutine leopardate e mini dress scintillanti, si è poi concessa una vacanza con il suo staff al completo, documentando l'esperienza tra foto in yacht e look balneari all'insegna della sensualità. Ora, al motto di "Brutal", ha continuato a servirsi dei social per mostrare alcuni estratti della sua estate: ecco chi ha firmato l'abito rosso con cui ha infiammato Instagram.

Chi ha firmato il mini abito rosso di Elodie

Non è una novità che Elodie ami le provocazioni, soprattutto quando si parla di look, ma è stato nelle ultime ore che ha lasciato trionfare la sensualità. In un album di recap delle prime settimane dell'estate ha postato uno scatto in cui appare meravigliosa in rosso fuoco, colore vitaminico che si è rivelato perfetto per aggiungere un tocco grintoso alla bella stagione.

Elodie in rosso fuoco

Sotto consiglio della fidata stylist Giulia Cova, ha sfoggiato un mini abito fiammante firmato Aniye By, per la precisione un modello della nuova collezione che arriverà sul mercato il prossimo 14 luglio. Si tratta di un tubino di pizzo trasparente, ha le maniche lunghe, il collo alto e una silhouette fasciante che mette in risalto il corpo.

Elodie in Aniye By

Come abbinare l'abito di pizzo in estate

Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan di Elodie? Per l'estate ha seguito il trend del vedo-non vedo, lasciando in vista l'intimo rosso in tinta attraverso il tessuto trasparente. Per completare il tutto ha scelto un paio di pumps in pvc trasparente ma col tacco a spillo fiammante e una mini bag a stampa mucca black&white. Capelli sciolti e fluenti, make-up appena accennato e posa da diva: Elodie ha dato l'ennesima prova di essere una indiscussa regina di stile e di sicuro anche nei prossimi mesi vacanzieri riuscirà a dettare legge in fatto di tendenze.