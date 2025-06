Il primo bikini dell’estate di Elodie: quanto costa il due pezzi che sembra un jeans

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è la donna del momento: cantante, ballerina, attrice, modella, sembra non sbagliarne un colpo quando si parla di lavoro, tanto da riuscire a trasformare ogni esperienza in un successo. La scorsa settimana ha portato a termine il suo primo mini tour negli stadi che l'ha vista esibirsi a Napoli e a Milano, poi è partita alla volta di Capri a bordo di una yacht con tutto lo staff che l'ha accompagnata in questa avventura e infine è stata premiata insieme a Matilda De Angelis ai Nastri d'Argento. Solo nelle ultime ore, però, ha postato sui social delle foto della recente vacanza partenopea: ecco il primo bikini dell'estate 2025 che ha sfoggiato negli scatti su Instagram.

I look "da yacht" di Elodie

Negli ultimi giorni avevamo visto Elodie in versione super glamour: agli stadi aveva provocato il pubblico tra tutine aderenti e abiti scintillanti, mentre sul red carpet dei Nastri d'Argento aveva incantato tutti con un maxi dress dall'eleganza senza tempo. Per la breve vacanza a Capri, però, ha lasciato trionfare lo stile casual e la comodità, documentando i look "da yacht" sui social. Tra lunghi caftani colorati, maxi dress dall'animo wild e occhiali da sole da diva, la cantante ha indossato il suo primo bikini dell'estate 2025. Per inaugurare la bella stagione non poteva che scegliere un due pezzi, un modello micro che non è passato inosservato, visto che riproduce la forma dei classici jeans.

Elodie in Diesel

Elodie col bikini griffato inaugura l'estate

Il primo bikini dell'estate 2025 di Elodie è firmato Diesel ed è in total denim. Si tratta del modello Jodie, ha il reggiseno a triangolo arricchito dall'iconica D ricamata in rosso sul lato del seno e il micro tanga con i laccetti laterali, la sua particolarità?

Bikini Diesel

Non è uno slip "classico", riproduce l'iconica abbottonatura dei jeans (con tanto di patta e bottone metallico centrale). I due pezzi vengono venduti separatamente e costano 90 e 75 euro. Capelli extra long lasciati sciolti e fluenti, niente make-up e viso rilassato: Elodie è prontissima per essere eletta una delle indiscusse icone fashion della bella stagione.

Elodie in bikini a Capri