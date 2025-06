video suggerito

Elodie a Capri dopo i concerti negli stadi: quanto costa la vacanza sullo yacht di lusso A pochi giorni dal mini tour negli stadi che l’ha vista protagonista a Milano e a Napoli, Elodie è partita alla volta di Capri per una vacanza col suo staff. Quanto costa lo yacht di lusso che ha noleggiato? Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

Elodie ha appena portato a termine uno degli impegni più importanti della sua carriera: il primo mini tour negli stati che l'ha vista infiammare prima San Siro e poi il Maradona di Napoli. Ha fatto cantare il pubblico esibendosi sulle note delle hit più famose dagli esordi a oggi, ha messo alla prova le sue doti da ballerina e ha rivelato ancora una volta l'innata sensualità che da sempre la contraddistingue. Tra tutine leopardate, mini dress scintillanti e corsetti steccati, la cantante ha dimostrato di essere una diva contemporanea dall'animo glamour. Ora si è concessa un po' di "meritato riposo" e lo ha fatto con una vacanza all'insegna del lusso: ecco dove si trova e quanto costa l'esperienza.

Dove sta trascorrendo le vacanze Elodie

A pochi giorni dal concerto al Maradona di Napoli, quello che ha concluso il mini tour negli stadi, Elodie è partita alla volta dell'isola di Capri con tutto il suo staff al completo, così da celebrare il grande successo del progetto.

Elodie a Capri

Ha noleggiato un maxi yacht di lusso e ora sta trascorrendo le giornate tra calette suggestive e tintarella all'ombra dei Faraglioni. Non si sa se ci saranno delle ulteriore tappe in questa vacanza ma la cosa certa è che si è rivolta all'azienda leader del settore, Vega Luxury, per viaggiare a bordo di un'imbarcazione dotata di ogni comfort. Ha scelto il My Life Maiora 90, uno scafo da 27,4 metri dal design elegante e ricercato.

Lo yacht di Vega Luxury

Elodie sullo yacht privato col suo staff

Lo yacht Maiora su cui Elodie sta viaggiando col suo staff è il top della sua gamma: all'interno è dotato di diversi spazi luminosi e accattivati ed è stato arricchito da arredi moderni dai colori caldi, accessori in legno e tessuti color crema, così da offrire un ambiente dal mood rilassato.

My Life Maiora 90

Sulla terrazza esterna non mancano una grossa tavola per pranzi e cene, dei comodi divani e delle zone per rilassarsi al sole. Quanto costa noleggiare un'imbarcazione di questo tipo? Sebbene sul sito ufficiale la trattativa venga svolta in forma privata, è possibile trovare i prezzi sul web, dove si scopre che per una settimana a bordo in alta stagione bisogna spendere 65.000 euro (più spese).

Elodie a Capri