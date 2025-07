Elodie in vacanza con Andrea Iannone: quanto costa la borsa di paglia con la sardina dorata

Negli ultimi giorni si era parlato molto di Elodie e della presunta cristi con Andrea Iannone. In molti avevano insinuato che i due, non apparendo in pubblico da molto, fossero ai ferri corti, anche perché il motociclista non aveva partecipato a nessuno dei due concerti agli stadi della fidanzata. Di recente, però, è arrivata la smentita dalla cantante in persona, che ha approfittato di una vacanza di coppia per condividere un selfie tra coccole e atteggiamenti intimi. Oggi è arrivato anche l'album "a tema" e ad attirare le attenzioni dei fan è stato il look da mare di Elodie: in quanti hanno notato la sua originale borsa per il mare?

Elodie in bikini a Ibiza

Elodie è una delle regine dell'estate: oltre ad aver portato a termine il suo primo tour negli stadi, sta anche scalando le classifiche con il tormentone realizzato con Sfera Ebbasta. Ora, però, per lei è arrivato il momento di rilassarsi.

Elodie in bikini

Dopo essere stata in vacanza prima con il suo staff su uno yacht al largo di Capri e poi con l'amica Diletta Leotta, è volata a Ibiza con Andrea Iannone e si sta godendo le giornate tra spiagge incontaminate, aperitivi al tramonto e dolci momenti di coppia. Sui social non ha esitato a mostrarsi in bikini, sfoggiando un due pezzi minimal sia nello stile che nel colore. Per lei niente stampe tropical o colori accesi, ha preferito reggiseno a triangolo e micro tanga sgambatissimo, entrambi in bordeaux.

Elodie e Andrea Iannone in vacanza

La borsa per il mare di Elodie

A fare la differenza nel look da mare di Elodie è stato un dettaglio in particolare: la borsa. Ha seguito la mania degli accessori di paglia dell'estate ma declinandola in una versione griffata. La cantante ha infatti puntato sulla Maison Bottega Veneta, sfoggiando l'iconico modello Sardine, ovvero la bag in rafia effetto crochet con manico scultoreo in metallo dorato a forma di sardina (realizzato artigianalmente). Dotata di una catena tubolare intrecciata in pelle e metallo, è l'ideale per aggiungere un tocco originale e glamour a una giornata di mare. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand la Sardine viene venduta a 3.900 euro.