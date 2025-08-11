Elodie, l’abito strappato che rivela l’intimo è un fake: come è fatto e quanto costa il vestito trompe l’oeil

Tutti parlano dell’abito di Elodie che mostra slip e reggiseno e ha sul davanti una serie di strappi. Il capo d’abbigliamento in realtà è realizzato in modo tale da mostrare qualcosa che in realtà non esiste. Ecco cos’è la tendenza trompe l’oeil, come è fatto il vestito della cantante e quanto costa.

Elodie con abito Diesel

Elodie sta trascorrendo le vacanze estive con il compagno Andrea Iannone e con alcuni amici tra gite in barca e giornate rilassanti in spiaggia. La cantante ha pubblicato su Instagram un album con alcuni scatti della sua estate in cui, oltre ai momenti di relax e ai romantici abbracci con Iannone, mostra ai fan alcuni look estivi. Tra questi spuntano quelli per il mare con bikini animalier abbinati occhiali griffati e anche un outfit molto particolare, con un abito che appare strappato e che sembra rivelare l'intimo. In realtà si tratta di un modello trompe l'oeil disegnato in modo da dare un'impressione diversa rispetto alla realtà.

Il guardaroba estivo di Elodie

Per le giornate al mare Elodie sceglie bikini a triangolo mono colore o varianti monospalla con print animalier per il mare, completando gli outfit da giorno con borse in paglia griffate. Per la sera sfoggia, invece, abiti corti e aderenti o maxi jeans con lunghe catene colorate attaccate ai passanti o ancora top e mini gonna abbinati a stivali biker. Per completare gli outfit dell'estate Elodie non rinuncia agli accessori di lusso come borse glamour e occhiali da sole firmati.

Elodie con bikini Matinée

Quanto costano i costumi di Elodie

Tra i costumi scelti da Elodie per la vacanza spicca un particolare due pezzi zebrato, la cui particolarità sta nella forma del top asimmetrico con bretelle laterali che lo rendono mono spalla. Il modello è firmato Matinée e costa circa 70 euro. Più costoso il secondo costume, ovvero un bikini grigio perla firmato The Attico, che sull'e-shop di Antonia costa 35o euro, con laccetti lunghi sul top da legare in vita per creare un effetto intrecciato. Al costume monocolore Elodie abbina un paio di occhiali da sole a mascherina squadrata dal mood anni ‘70, con montatura in acetato nero e stanghette dall’inserto argentato. Il modello costa 1075 euro ed è firmato Jacques Marie Mage, brand di Los Angeles che produce occhiali di lusso che ultimamente stanno spopolando tra le star.

Leggi anche Elodie in vacanza con Andrea Iannone: quanto costa la borsa di paglia con la sardina dorata

Elodie con bikini The Attico e occhiali da sole Jacques Marie Mage

L'abito a effetto trompe l'oeil

Dismesso il costume, per una serata fuori Elodie sceglie un tubino corto molto particolare che segue il trend del trompe l’oeil ovvero dei decori e dei disegni che creano sul tessuto l’impressione di qualcosa di diverso, qualcosa che sembra esserci ma in realtà non c'è. In questo caso la cantante indossa un abito firmato Diesel (che costa 450 euro), con su disegnati un reggiseno e un paio di slip sgambati, che dà l'impressione di una trasparenza capace di rivelare l'intimo. In realtà non c'è alcuna trasparenza, si tratta solo di un disegno intarsiato nel tessuto strech del vestito, su cui appaiono persino finti strappi nel tessuto (anche questi sono solo disegnati). Il look da sera è completato con una borsa dorata di Amina Muadi con componenti quadrate in pelle legate tra loro per dare l'effetto finale di un puzzle e tracolla corta, il modello costa circa 1600 euro.