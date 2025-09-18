Quanto costano i look di Elodie per il concerto a San Siro e chi ha firmato i suoi abiti

Oggi, giovedì 18 settembre, va in onda in esclusiva su Canale 5 Elodie The Stadium Show, il maxi concerto che la cantante ha tenuto lo scorso giugno allo stadio San Siro di Milano. Chi ha firmato e quanto costano i look che ha sfoggiato sul palco?

Oggi, giovedì 18 settembre, va in onda in esclusiva su Canale 5 Elodie The Stadium Show, il maxi concerto che la cantante ha tenuto lo scorso giugno allo stadio San Siro di Milano (e che ha bissato al Maradona di Napoli qualche giorno dopo). Chi se lo è perso non solo potrà guardarlo in tv ma potrà anche goderselo dal vivo il prossimo autunno, quando l'artista lo replicherà durante il suo tour nei palazzetti. Tra hit tutte da ballare, coreografie sensuali e momenti intimi, l'evento è spettacolare e dal mood internazionale. Naturalmente non mancano i look personalizzati e glamour: ecco chi li ha firmati e quanto costano.

Chi ha firmato la tutina leopardata di Elodie a San Siro

Cosa ha indossato Elodie per il maxi concerto a San Siro? Seguita dalla fidata stylist Giulia Cova, ha puntato tutto su una serie di look glamour, sensuali e personalizzati. Sulle note di Black Nirvana ha aperto lo show in total denim firmato Diesel. Il completo custom è caratterizzato da shorts, canotta e guanti coordinati, tutti decorati all-over con una stampa quadrettata tono su tono.

Elodie in custom Diesel con stivali Amina Muaddi

Sul sito ufficiale del brand sono disponibili solo dei capi simili, dai pantaloncini da 375 euro al top da 295 euro. Gli stivali zebrati, invece, sono di Amina Muaddi e costano 1.190 euro. Il secondo outfit della cantante è letteralmente graffiante, tanto da essere abbinato a una frusta: si tratta di una tutina seconda pelle di Roberto Cavalli by Fausto Puglisi, anche in questo caso custom. Quanto costa? Una variante simile, sempre con stampa Jaguar Skin viene venduta a 1.250 euro.

Elodie in custom Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Per le coreografie con il corpo di ballo al completo la cantante ha puntato sull'effetto dark con un bustier della collezione S/S 2025 di Mugler: è steccato e strapless, ha una profonda scollatura e dei dettagli trasparenti sui lati. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 2.090 euro. Per completare il tutto ha poi scelto stivali di pelle col tacco e calze a rete.

Elodie in Mugler

Quanto costano il vestito trasparente e l'abito di pelle

Il seguente look di Elodie a San Siro è firmato The Attico ed è un mini dress dall'effetto vedo non vedo color oro impreziosito da frange scintillanti. Il suo prezzo? Una variante senza cristalli viene venduta a 990 euro sugli e-commerce di moda di lusso. Successivamente la cantante è passata a un abito bianco dal taglio asimmetrico di Amiri, la cui particolarità sta nel motivo degradé scintillante con cui è decorato.

Elodie in The Attico, set lingerie Fleur du Mal

Disegnato dal Direttore Creativo Mike Amiri, presenta ben 115.000 cristalli bianchi e argento (in media i vestiti monocoromo del brand costano oltre 1.200 euro).

Elodie in Amiri, gioielli APM Monaco

Come ha chiuso lo show? Con un completo di pelle total Fendi composto da body con maxi scollatura, shorts, cuissardes con tacco vertiginoso (ogni pezzo in media costa tra i 500 e gli oltre 2.000 euro).