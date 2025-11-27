Elodie con body scintillante e corsetto: a chi si ispira il nuovo look viola del tour

Elodie è alle prese con il suo tour nei palazzetti, "sequel" dei due maxi concerti che ha tenuto negli stadi di Milano e Napoli la scorsa estate. Sensuale, talentuosa e super glamour: la cantante sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per diventare una diva internazionale. Durante l'ultima tappa a Messina, però, le è accaduto qualcosa di insolito: mentre si stava esibendo sulle note di Black Nirvana, ha visto un fan avvicinarsi troppo con lo smartphone e lo ha allontanato bruscamente. La scena è diventata virale ma alla fine si è scoperto che l'ammiratore era un giornalista, o meglio un fotoreporter accreditato. L'equivoco ha fatto il giro del web, rendendo iconici i look che la cantante ha sfoggiato sul palco. In quanti sanno che il completo viola scintillante nasconde un omaggio?

Chi ha firmato il look viola scintillante di Elodie

In ogni tappa del tour nei palazzetti Elodie sfoggia diversi look griffati e su misura, tutti pensati per esaltare al massimo la sua bellezza e la sua sensualità. Tra quelli scelti per il palco di Messina ce n'è uno in particolare che ha attirato le attenzioni dei fan: un completo viola scintillante firmato Giorgio Armani. Composto da body sgambato a girocollo, manicotti coordinati a effetto sparkling e corsetto steccato in raso lilla, era già stato indossato dalla cantante durante uno dei primi concerti ma in una eterea versione azzurra. Ora, invece, ha lasciato trionfare la nuance vitaminica, completando il tutto con un paio di stivali di vernice bianca con tacco largo, accessorio ispirato ai trend dei primi anni 2000.

Elodie in Giorgio Armani

L'omaggio a Madonna durante il tour

Il look viola sparkling di Elodie è stato scelto a caso? Assolutamente no e a rivelarlo è stata la stylist Giulia Cova, che sta curando l'armadio del tour della cantante fin dalle due date negli stati. Il completo è chiaramente ispirato a Madonna, per la precisione all'outfit che la regina del pop sfoggiava nel video Sorry dei primi anni 2000, dove appariva super glamour con body lucido, corsetto e capelli perfettamente in piega. Così facendo, Elodie ha reso omaggio alla diva della musica pop, nella speranza che, come lei, possa essere considerata una vera e propria regina delle provocazioni.

