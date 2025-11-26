Elodie allontana due fotografi che si avvicinano troppo al palco, il gesto della cantante durante il concerto

Elodie non è certo una di quelle artiste che non si ribella quando una cosa non le sta bene. In più occasioni, infatti, la cantante non ha esitato a manifestare il suo dissenso e lo ha fatto anche durante una delle date del suo tour in giro per l'Italia. Nel corso di un'esibizione, che prevedeva come tante altre una coreografia, anche piuttosto sensuale, alcuni fotografi si sono avvicinati troppo al palco e la cantante ha reagito di conseguenza.

Elodie scaccia i fotografi che si avvicinano troppo al palco

Durante il concerto tenutosi a Messina, dove i fan hanno potuto ballare sulle note dei suoi brani più famosi, l'artista ha dimostrato ancora una volta di non cedere alle provocazioni anche nei momenti in cui la sua attenzione potrebbe essere rivolta ad altro, soprattutto nell'ambito di un concerto dove dovrebbe sentirsi libera di muoversi a suo piacimento. Quello ripreso da alcuni fan, che hanno poi fatto girare il video sui social, è stato un gesto inequivocabile che racconta anche di un fastidio da parte dell'artista di essere ripresa con così tanta insistenza da fan e fotografi a bordo palco.

Elodie, durante la performance di Black Nirvana, uno dei suoi brani più ascoltati e che, anche nel videoclip era supportato da un'intensa coreografia, si è accovacciata e con una certa veemenza ha scacciato un uomo, presumibilmente un fan o un fotografo, che stava riprendendo in maniera fastidiosa la sua esibizione. Lo guarda in maniera severa, come a redarguirlo, poi, rendendosi conto che il messaggio non è stato colto e che, anzi, la vicinanza al palco era ridottissima con la mano abbassa il telefono della persona intenta a filmare e conclude schizzandogli anche l'acqua in pieno viso con un calcio. Durante il concerto, l'episodio si ripete e la cantante scaccia nuovamente un altro fotografo, anche se stavolta con meno irruenza e accennando un sorriso.

Le ultime date del Tour di Elodie

Dopo la data di Messina, tenutasi il 25 novembre al PalaRescifina, mancano gli ultimi appuntamenti per concludere il primo tour di Elodie del 2025 nei palasport italiani. Mancano, infatti, la data di lunedì 1 dicembre a Torino, all'Inalpi Arena e, infine, quella del 6 dicembre a Roma, al Palazzo dello Sport.