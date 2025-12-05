Elodie spiega il gesto di stizza nei confronti del fotografo: “Mi ha innervosita, sono fatta di carne anch’io”

Elodie è stata ospite di Propaganda Live, dove ne ha approfittato per spiegare le motivazioni dietro al gesto diventato virale la scorsa settimana: durante uno dei suoi concerti ha allontanato stizzita un fotografo che si era avvicinato troppo al palco durante la sua esibizione.

La spiegazione di Elodie dopo il gesto al concerto

Gli attimi in cui Elodie scaccia il fotografo che aveva tra le mani un telefonino puntatole addosso hanno fatto il giro dei social. La cantante era nel pieno di una delle sue esibizioni più sensuali, quella di Black Nirvana, quando l'avvicinarsi di un fotografo l'ha infastidita al punto che non ha esitato un attimo a spingerlo. Nella chiacchierata con Diego Bianchi, negli studi di Propaganda, Elodie spiega cosa è accaduto:

Davanti c'è un'area riservata ai fotografi, quindi con dei macchinari da professionista, quindi con la macchina fotografica, dietro le transenne c'è chi viene a guardare lo show, quindi col telefono in mano, che ci sta. Ma se tu vieni davanti a me, ad un centimetro di distanza, col telefono e col flash, io comunque sto lavorando, intanto mi togli la concentrazione, secondo la distanza, un minimo, comunque anche io sono fatta di carne, ti prendi la macchinetta fotografica, non è che ti metti a fare le riprese con il telefonino e quindi mi sono innervosita e gliel'ho buttato per terra, con molta sincerità.

Il commento di Elodie e del fotografo subito dopo l'accaduto

La cantante aveva già manifestato il suo disappunto per l'accaduto dopo che il video di quel momento aveva fatto in poco tempo il giro dei social. Sul suo profilo Instagram, infatti, aveva pubblicato una storia piuttosto inequivocabile, nella quale scriveva: "Puntare il telefono in faccia senza neanche salutare è una roba orrenda. Torniamo agli abbracci e mettiamoci sto telefono nel culo". Intanto, anche al fotografo era stato chiesto un commento sull'avvenimento ed era apparso piuttosto basito dalla reazione della cantante: "Rispetto la sua arte e non la giudico, ma non ho capito quel gesto, perché il suo staff mi ha autorizzato a stare sotto il palco".