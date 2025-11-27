Elodie ripresa troppo da vicino al concerto, il giornalista: “Autorizzato dal suo staff, non capisco il gesto”

È diventato virale nelle ultime ore un filmato che riprende Elodie durante il suo concerto, tenutosi a Messina, mentre scaccia due giornalisti che si erano avvicinati un po' troppo al palco per riprenderla. A qualche ora dall'avvenimento a intervenire è uno dei diretti interessati, Antonio, che ai microfoni di Radio Globo racconta la sua versione dei fatti.

La versione del giornalista

Il giornalista è stato accolto a Radio Globo per spiegare cosa sia accaduto durante il concerto di Elodie. I due speaker radiofonici lo incalzano subito: "Il telefono era un po' troppo vicino, sembrava un'ecografia", lo provocano i conduttori. Antonio, però, risponde deciso: "Assolutamente no, ho fatto così con altri cantanti, ho ripreso allo stesso modo Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, non ha mostrato nessun fastidio", ha detto. L'addetto ai lavori si è detto perplesso della reazione della cantante: "Io rispetto Elodie, rispetto la sua arte e non la giudico, ma non ho capito quel gesto, perché il suo staff mi ha autorizzato a stare sotto il palco". Il suo telefono, ha spiegato ancora, "non si è rotto".

Cos'era successo al concerto

Mentre stava cantando Black Nirvana, nel pieno dell’adrenalina e della coreografia, l’artista si era ritrovata il giornalista praticamente sotto al naso: telefono spianato, zero distanza di sicurezza. Elodie quindi lo aveva fulminato con lo sguardo, ma dopo aver capito che il messaggio non fosse arrivato, era intervenuta abbassandogli il telefono con un gesto secco e, per sigillare il concetto, gli aveva schizzato addosso dell’acqua con un calcio. Il video era finito online in tempo zero e il momento era diventato virale. Più tardi, nel corso dello stesso evento, la scena si era ripetuta con un altro fotografo. In quel caso l'artista era però stata più morbida, ma comunque chiara: il palco è il suo spazio e i suoi confini vanno rispettati.