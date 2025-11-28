Elodie dopo il video virale: “Puntarmi il telefono in faccia senza salutare è una roba orrenda”

Elodie risponde alle polemiche dopo il video diventato virale: “Puntare il telefono in faccia senza salutare è una roba orrenda”. La cantante rivendica il diritto al rispetto personale.

Il caso Elodie non si ferma. Dopo il video del suo gesto nei confronti di un giornalista e di un fotografo durante il suo concerto, video che ha fatto il giro del web e dei quotidiani, Elodie ha rilasciato una dichiarazione che sembra fare riferimento a quanto accaduto.

La storia Instagram che fa riferimento al caso

Lo ha fatto con una storia Instagram dal tono netto, senza giri di parole: "Puntare il telefono in faccia senza neanche salutare è una roba orrenda. Torniamo agli abbracci e mettiamoci sto telefono nel culo"

Il video che ha innescato la discussione risale al 27 novembre, durante un live al Mi Ami di Milano. Le immagini mostrano Elodie sul palco mentre due fotografi si spingono fin quasi a ridosso della pedana, alzando i cellulari per riprenderla da distanza ravvicinata. La reazione della cantante è stata immediata: si avvicina, fa cenno di abbassare i dispositivi e, davanti alla resistenza di uno dei due, afferra direttamente il telefono spintonandolo verso il basso.

La reazione del giornalista

Il gesto è stato commentato anche da uno dei diretti interessati. C'è stata la reazione del giornalista che si è visto gettare il cellulare a terra: "Ho fatto così con altri cantanti, ho ripreso allo stesso modo Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, non ha mostrato nessun fastidio". E su Elodie: "Rispetto la sua arte e non la giudico, ma non ho capito quel gesto, perché il suo staff mi ha autorizzato a stare sotto il palco".

La sequenza ha immediatamente generato reazioni contrastanti. Da un lato chi ha difeso il gesto come legittima tutela dello spazio personale e della sicurezza durante l'esibizione, dall'altro chi ha interpretato la scena come eccessiva, accusando l'artista di mancanza di pazienza. Anche perché il tema dello spazio personale, all'interno di un concerto aperto al pubblico, sembrerebbe non reggere.