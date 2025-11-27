Lory Del Santo sullo scontro tra Elodie e il giornalista: “Se ti vesti in un certo modo devi aspettarti certe foto”

Continua a montare la polemica dopo il video virale di Elodie in cui, durante un concerto, allontana due fotografi che la stavano filmando troppo da vicino. Lory Del Santo ha espresso un parere deciso: “Lei è audace, allora lo sia fino in fondo”. La reazione di Balivo: “Non mi aspettavo questa tua dichiarazione”.

Continua a montare la polemica dopo il video virale di Elodie in cui, durante il suo concerto a Messina, allontana due fotografi che la stavano filmando troppo da vicino durante l'esibizione. A intervenire stavolta è Lory Del Santo, che a La Volta Buona ha espresso un parere deciso nei confronti dell'artista: "Se vai su un palcoscenico e ti vesti in un certo modo, devi sapere che ti fotografano in quel modo". Caterina Balivo è subito intervenuta contestando le sue dichiarazioni: "Non mi aspettavo questa tua dichiarazione".

Le parole di Lory Del Santo

Il caso di Elodie che allontana in modo deciso il giornalista che la stava inquadrando da troppo vicino e dal basso mentre si stava esibendo a Messina ha dato vita in poche ora a un vero e proprio dibattito sul consenso. Nello studio de La Volta Buona, tutte le ospiti stavano spendendo parole di solidarietà all'artista, da Clizia Incorvaia fino a Patrizia Rossetti. Quest'ultima, in particolare, aveva sottolineato la necessità di "rispetto", anche nei confronti dei personaggi pubblici: "I giornalisti devono fare il loro mestiere ma in questo caso si è andati oltre la decenza". Lory Del Santo, però, si è detta in disaccordo: "Se tu vai su un palcoscenico e ti vesti in un certo modo, devi sapere che ti fotografano in quel modo, vacci vestita leggermente diversa e non ti preoccupi". E ancora: "Lei è audace e allora lo sia fino in fondo".

La reazione di Caterina Balivo

Probabilmente consapevole che le parole della sua ospite avrebbero generato discussioni, Caterina Balivo è subito intervenuta: "Non mi aspettavo questa tua dichiarazione", ha detto a Lory De Santo. "Tuo figlio è un fotografo, sai benissimo che ci sono modi e modi di fare le foto, se la fai frontale o da sotto cambia molto", ha precisato la conduttrice, prima di cambiare rapidamente discorso.

Cos'era successo al concerto

Durante l’esibizione di Black Nirvana, il giornalista Antonio Caffo si era avvicinato troppo al palco mentre riprendeva la performance di Elodie. La cantante, accorgendosi dell’invasione di spazio, aveva prima provato a fargli capire con lo sguardo di arretrare, poi, visto che non si allontanava, aveva reagito spostandogli il telefono e schizzandogli dell’acqua addosso. Il video della scena è circolato immediatamente online, scatenando commenti e reazioni. Tra queste, anche quella del giornalista stesso, che si è giustificato spiegando di essere stato autorizzato a filmare da quella posizione proprio dallo staff dell'artista.