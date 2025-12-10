Elodie in intimo annuncia il nuovo tour nel 2027: il look rosso ha corsetto e reggicalze coordinati

L'ultimo anno di Elodie è stato ricco di grandi successi: è cominciato con la partecipazione a Sanremo con Dimenticarsi alle 7, poi è continuato con una nuova esperienza nel cinema e si è concluso con un mega tour all'insegna della sensualità (anticipato da due date-evento negli stadi di Milano e Napoli). Qualche giorno fa, per la precisione durante l'ultima tappa dell'Elodie Show 2025, aveva lasciato i fan di stucco annunciando che si sarebbe presa un periodo di pausa. Ieri sera, però, ha sorpreso tutti comunicando le date del nuovo tour che la vedrà protagonista nel 2027: ecco cosa ha indossato per rivelare la grande novità.

Elodie come una diavolessa

Elodie sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi: a pochi giorni dalla chiusura del tour nei palazzetti, ha comunicato a sorpresa un nuovo Elodie Show che la vedrà protagonista nel 2027 (e i cui biglietti saranno fuori oggi alle 14). Per il post dell'annuncio ha puntato tutto su una delle foto iconiche della recente tournée, per la precisione su quella in cui si è trasformata in una "diavolessa" total red in carne e ossa sulle note di Euphoria. Seguita dalla fidata sylist Giulia Cova, ha sfoggiato un provocante look rosso fatto solo di capi intimi.

Elodie in Agent Provocateur

Chi ha firmato il look intimo di Elodie

Il look lingerie di Elodie è firmato Agent Provocateur, noto marchio di intimo di lusso, ed è composto da tanga sgambati e reggiseno coordinato, entrambi in pizzo rosso con dei dettagli gioiello. A completarlo ci sono un corsetto strapless steccato abbinato e un paio di reggicalze total red con fiocchi e frange sulle cosce. Quali sono i prezzi? I capi costano rispettivamente 325, 560, 2.480 e 490 euro. Naturalmente nell'outfit intimo di Elodie non mancano le calze a rete in tinta e i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di stivaletti rossi stringati di Le Silla (988 euro). Capelli legati in una coda di cavallo alta, make-up con cuoricino sulla guancia e posa iper sensuale: Elodie è già pronta per tornare sul palco in gran stile.