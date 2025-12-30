Elodie si prepara a Capodanno 2026 col mini abito bondage da oltre mille euro

Elodie a Capodanno sarà a Napoli per esibirsi sul palco di Piazza Plebiscito, come si sta preparando? Ha trascorso una serata folle con una delle sue ballerine, approfittandone per sfoggiare un sensuale look bondage.

A poche settimane dalla fine del suo lungo tour autunnale, Elodie è tornata a far parlare di sé. Nelle ultime ore è finita al centro dell'attenzione dei media per aver trascorso il Natale da sola in famiglia, dunque lontana dal fidanzato Andrea Iannone. La notizia di gossip che ha fatto davvero scalpore, però, è un'altra: il suo ex Marracash le ha lasciato un like sui social e tanto è bastato ai fan per ritornare a sognare. Al momento, però, non si sa se con il compagno tira aria di crisi, l'unica cosa certa è che la cantante trascorrerà il Capodanno a Napoli, dove si esibirà in Piazza Plebiscito. Come si sta preparando all'evento? Con una serata folle e glamour in compagnia di una delle sue ballerine.

La nottata folle con Franceska Nuredini, la ballerina del tour

Al motto di "After the storm", ovvero "Dopo la tempesta", Elodie ha documentato su Instagram una serata folle trascorsa al Botox Matinée Milano in compagnia di Franceska Nuredini, una delle ballerine che l'hanno accompagnata durante il tour.

Elodie e Franceska Nuredini

È uscita in sua compagnia e, tra spettacoli di drag queen, balli scatenati e abbracci, la cantante ha dimostrato di essere prontissima per affrontare con grinta e audacia la nottata più lunga dell'anno, quella di Capodanno. Ne ha inoltre approfittato per dare una piccola anticipazione del suo look da palcoscenico: così come fatto durante i concerti negli stadi e nei palazzetti, ha "strizzato" l'occhio allo stile bondage con un abito iper provocante che non poteva passare inosservato.

Elodie con Franceska Nuredini

Chi ha firmato l'abito bondage di Elodie

Per la serata pre-Capodanno Elodie ha puntato tutto sul brand Dolci Follie, sfoggiando l'abito Angela Bondage color crema. Si tratta di un mini dress fasciante e scollato, con le spalline sottili e il reggiseno sagomato, la sua particolarità?

Abito Dolci Follie

Sembra essere fatto di nastri intrecciati, arricchiti da cerchi placcati in oro piazzati sia lungo la silhouette che sulla cosce, proprio come se fossero dei reggicalze. Progettato per valorizzare ogni curva, richiede un'intera giornata per essere portato a termine. Non sorprende, dunque, che il suo prezzo sia di 1.434 euro. Per completare il tutto la cantante ha scelto un paio di stivali leopardati col tacco alto di Le Silla (1.690 euro), una pelliccia sui toni del beige e una borsetta a contrasto in rosa shocking. Cosa indosserà la notte del 31 dicembre a Napoli?