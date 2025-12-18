Capodanno 2026 a Napoli, il concertone con Elodie e Serena Brancale costa 590mila euro

Il concerto di Capodanno 2026 in piazza del Plebiscito a Napoli con Elodie costerà 590mila euro. Questo l'importo per il mega-evento che si terrà la sera del 31 dicembre 2025 nella piazza iconica del capoluogo partenopeo, a partire dalle ore 21,00 e fino alle 2,00 del 1 gennaio. Elodie metterà in scena uno spettacolo del livello del suo ultimo tour nei Palasport, con la formazione live completa. Lo show prevede la presenza di tantissimi ospiti, tra cui anche Serena Brancale, Sal da Vinci, Gigi Finizio, Lda, solo per citarne alcuni. Elodie concluderà la serata esibendosi nel concerto che accompagnerà il brindisi di mezzanotte.

Il tutto avverrà sotto la direzione artistica di Gianni Simioli. Al concertone si aggiungono anche il dj set sul lungomare tra piazza Vittoria e la Rotonda Diaz per altri 123mila euro e i fuochi di artificio per 47mila euro, affidati ad altre due differenti società. Per un totale di circa 750mila euro. Il Comune ha già predisposto un apposito piano trasporti straordinario con corse della metro linea 1 non stop.

Niente gara: si sta acquistando un'opera d'arte

Il concerto di piazza del Plebiscito con Elodie della notte di San Silvestro è stato assegnato alla Che Spettacolo srl con affidamento diretto, cioè senza pubblicazione di gara, come previsto dalla normativa «quando lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica", per la cifra di 590.450, iva inclusa. Il titolo dello show è “Napoli Vai Mò – Da 2500 anni tutta n’ata storia”, e rientra nell’ambito del progetto “Napoli tra tradizione e innovazione culturale”, inserito nel “Cartellone degli Eventi Metropolitani 2025-2026”, per il quale la Città Metropolitana di Napoli ha concesso al Comune circa un milione di euro. Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse. Allo scadere del termine di presentazione delle proposte, il 30 settembre scorso, è arrivata una sola proposta, quella di Che Spettacolo. L'importo della proposta è stato giudicato "assolutamente in linea con il valore di mercato". Il Comune ha chiesto anche di specificare costi, tipologia e contenuti degli spettacoli offerti dall'artista in occasione della sua partecipazione ai Capodanni precedenti realizzati in altre città italiane.

Sempre la notte del 31 dicembre, dalle 22, ci sarà la Napoli Sound Experience sul Lungomare, nell'area di piazza Vittoria e la Rotonda Diaz, fino alle 5,00 del 1 gennaio e riprenderà poi dalle 17 alle 24 di Capodanno, affidato alla Società Veragency srl per 123.375 euro. E i fuochi d'artificio affidati per 47.580 euro. Per l'evento del 30 dicembre in piazza del Plebiscito è pervenuta un’unica proposta artistica da parte della Società “Urban Booking srls.

La Che Spettacolo srl è la stessa società che ha organizzato il Capodanno 2025 in piazza del Plebiscito con Loredana Bertè, James Senese, Sal Da Vinci, Massimiliano Gallo e Raiz, costato però 350mila euro. Mentre per il “Contest dei Giovani 2024”, sempre in piazza del Plebiscito il 30 dicembre, affidato alla società “10 & Lode Management S.r.L.s.” era costato 135mila euro circa.

Il Comune: "Una grande festa in piazza del Plebiscito"

L’Amministrazione comunale ha organizzato gli eventi di Capodanno "nell'ottica della strategia di ampio respiro per la promozione dell’immagine della Città, al fine di incentivare il turismo e, in particolare, visto il lusinghiero esito delle edizioni precedenti e la grande partecipazione della Cittadinanza tutta alle ultime manifestazioni di Capodanno a Napoli, intende festeggiare l’arrivo del nuovo anno all’insegna del divertimento e della musica.

In particolare, il Comune di Napoli, anche quest’anno, intende organizzare, in occasione del Capodanno 2025-2026, una grande festa musicale in piazza del Plebiscito prevista il 31 dicembre, alla presenza di artisti di caratura nazionale, che vedrà la partecipazione del Sindaco di Napoli che saluterà l’inizio del nuovo anno con un brindisi augurale sulle note dello spettacolo di fine anno".