video suggerito

Il Concerto di Capodanno 2025 in piazza del Plebiscito a Napoli costerà 500mila euro Il concertone del 31 dicembre in piazza del Plebiscito costerà 350mila euro. Altri 135mila euro per il contest dei giovani talenti del 30 dicembre. Applicata il salario minimo ai lavoratori di 9 euro all’ora. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Napoli si prepara ad ospitare il concertone di Capodanno 2025 che si terrà la sera del 31 dicembre e sarà dedicato a Pino Daniele, nel decimo anniversario della scomparsa, con grandissime star come Loredana Bertè, James Senese, Sal Da Vinci, Massimiliano Gallo e Raiz, solo per citarne alcuni. Il giorno prima andrà in scena il contest dei giovani rapper, con Geolier e Luchè in veste di giudici. Ma quanto costerà lo show in piazza del Plebiscito? A quanto apprende Fanpage.it, l'importo dei due eventi ammonta a circa 500mila euro – 350mila euro per il concertone della notte di San Silvestro e 135mila euro per il contest – che saranno finanziati con la tassa di soggiorno.

I due eventi rientrano nella terza edizione consecutiva della quattro giorni il “Capodanno a Napoli”, promossa e finanziata dal Comune di Napoli. Il mega-evento partirà il 29 dicembre prossimo per concludersi l’1 gennaio 2025, coinvolgendo Piazza Plebiscito, il Lungomare Caracciolo, piazza Vittoria, la Rotonda Diaz, con eventi anche al PalaVesuvio di Ponticelli e a piazza Municipio.

Lo show in piazza del Plebiscito la notte del 31

Lo show della sera del 31 dicembre, dal titolo "Ricomincia da Napoli – Capodanno in Piazza Plebiscito", partirà alle ore 20,30 e terminerà alle ore 2,00 del 1 gennaio 2025. Oltre cinque ore di grande musica ed intrattenimento di qualità che vedranno sul palco artisti del calibro di Loredana Bertè, James Senese, Sal Da Vinci, Massimiliano Gallo, Raiz, Gigi e Ros, Gabriele Esposito, Veronica Simioli, Mavi, Ditelo Voi, Gigi Soriani. Spettacolo curato nella produzione da Pino Oliva e nella direzione artistica da Gianni Simioli. La Bertè, icona nazionale del pop-rock, aprirà la kermesse con il tributo a Pino Daniele. Il concerto sarà preceduto per la prima volta da un Contest Young, che vedrà salire sul palco 10 artisti emergenti della nuovissima scena musicale di Napoli e della Campania.

Una grande festa-spettacolo, che il Comune di Napoli, come ogni anno, ha deciso di finanziare per regalare ai Napoletani e ai turisti una kermesse degna del capoluogo partenopeo, nel rispetto delle linee guida del progetto “Napoli Città della Musica”. Il tutto rientra, come spiega Palazzo San Giacomo nella determina di affidamento, "nell'ottica della strategia di ampio respiro per la promozione dell’immagine della Città, al fine di incentivare il turismo", anche in considerazione del "lusinghiero esito delle edizioni precedenti e la grande partecipazione della cittadinanza tutta alle ultime manifestazioni di Capodanno a Napoli".

Da qui, l'affidamento alla società “Che Spettacolo S.r.l.” dell'organizzazione dei festeggiamenti per la notte di Capodanno 2024-2025 in piazza del Plebiscito, con un importo di 350mila euro, comprensivi di Iva al 10%: "L’offerta economica – sottolinea il Municipio – è risultata avere un rapporto qualità/prezzo congruo". Prima dell’inizio dello show si darà spazio ai giovani comici all’interno di un contest che vuole essere una vetrina per giovani talenti. La serata proseguirà con la presenza, tra gli altri, dell’attore Massimiliano Gallo, dei cantanti James Senese, Raiz, Loredana Bertè e Sal Da Vinci, che con il suo sound napoletanamente cosmopolita concluderà la serata. Il tutto sotto la direzione artistica di Gianni Simioli.

Live show dei giovani talenti il 30 dicembre

L'altro evento di rilievo è il “Contest dei Giovani 2024”, previsto in Piazza del Plebiscito il 30 dicembre, dalle ore 19,00 alle ore 23,30, affidato alla società “10 & Lode Management S.r.L.s.” per 135mila euro circa (comprensivi di Iva al 10%). Il palco e la piazza al Plebiscito accoglieranno artisti e pubblico con la scena urban nazionale e regionale. Spazio al contest masterclass “Giovani promesse di Città della Musica” (alle 19.00) con Geolier e Luchè in veste di giudici: il vincitore realizzerà un videoclip musicale e un brano su un beat dell’artista multiplatino Yung Snapp. I giovani rapper emergenti vincitori e selezionati si esibiranno sul palco di Piazza Plebiscito. L'affidamento stabilito dal Comune prevede anche il rispetto "per tutti i lavoratori coinvolti nell’appalto della retribuzione minima oraria salariale di 9,00 euro, approvato con deliberazione di Giunta comunale 297 del 9 luglio scorso.