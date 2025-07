video suggerito

Il concerto di 50 Cent in piazza Plebiscito a Napoli è stato cancellato: l’annuncio del rapper Dopo i dubbi, visto che il palco non era ancora stato installato, arriva l’annuncio ufficiale dell’artista statunitense: il concerto di 50 Cent in piazza Plebiscito è stato cancellato. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

360 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli eventi estivi in programma in piazza Plebiscito a Napoli non sembrano godere di particolare fortuna: dopo la cancellazione del concerto con Mary J. Blidge e John Legend previsto per questa sera, arriva l'ufficialità della cancellazione anche del concerto di 50 Cent, previsto invece per martedì 8 luglio. I dubbi erano già tanti: come sottolineato da Fanpage.it, piazza del Plebiscito oggi, a due giorni dal concerto del rapper statunitense, appariva vuota, senza palco. E infatti, pochi minuti fa, è arrivata l'ufficialità: concerto annullato, come ci ha tenuto a precisare, sui social, proprio 50 Cent, al secolo Curtis Jackson.

50 Cent: "I biglietti saranno rimborsati"

In una storia Instagram, il rapper, tra gli artisti più influenti del genere all'inizio degli anni Duemila, ha spiegato: "A tutti i miei fan in Italia, non mi esibirò più in piazza del Plebiscito a Napoli l'8 luglio. Lo show è stato cancellato e tutti coloro che hanno acquistato i biglietti saranno rimborsati". 50 Cent ha poi proseguito: "Sfortunatamente gli organizzatori dell'evento non hanno onorato i termini dell'accordo e non sono stati in grado di proseguire con lo show. Non provo altro che amore per l'Italia e ho vivamente apprezzato tutto il supporto. Tornerò davvero presto".

Il messaggio di 50 Cent ai fan (Fonte: IG Story/50 Cent)

Il rapper statunitense ha concluso il messaggio rivolto ai fan con ulteriori informazioni sul rimborso dei biglietti: "Per il rimborso dei biglietti, contattate per favore i rivenditori da cui li avete acquistati – VivaTicket e TicketOne – che vi assisteranno direttamente".