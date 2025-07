video suggerito

50 Cent a Napoli, niente palco al Plebiscito. Nel 2019 era successo con Mariah Carey a Firenze A due giorni dall’annuncio del concerto di 50 Cent in piazza del Plebiscito non c’è ancora il palco. I biglietti non sono più in vendita su Vivaticket. Nel 2019 saltò il concerto di Mariah Carey e John Legend a Firenze. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

105 CONDIVISIONI condividi chiudi

La locandina del concerto di 50 Cent (a sinistra). Piazza del Plebiscito vuota 6 luglio 2025 (a destra)

Ancora nessun palco per il concerto di 50 Cent a Napoli martedì 8 luglio prossimo dal titolo "NAPOLI 4EVER – Official July 4th Celebration". Piazza del Plebiscito è ancora vuota, anche oggi, domenica 6 luglio, ad appena due giorni dall'evento, che dovrebbe vedere il "leggendario rapper newyorkese esibirsi con la sua band al completo, accompagnato dalla straordinaria Independence Orchestra, una formazione di oltre 100 musicisti", come si legge nell'annuncio dell'evento. L'altro appuntamento che era previsto per stasera, con John Legend e Mary J Blige, intanto, è saltato come confermato in una nota venerdì da parte della società organizzatrice Dream Loud, "a causa delle vendite inferiori alle aspettative – secondo quanto afferma l'agenzia – che non permettono di sostenere l’evento delle due star internazionali nelle condizioni previste".

VivaTicket sospende la vendita dei biglietti

Nessun accenno nella nota al concerto di 50 Cent dell'8 luglio. Al Comune di Napoli, al momento, non hanno certezze che l'evento si tenga e si ritiene che il concerto, almeno per la data dell'8 luglio, sia in dubbio. Oggi la vendita dei biglietti sul sito VivaTicket non è più possibile. Mentre prosegue sul portale Ticketone, dove i biglietti sono in vendita tra 69,77 e i 111,03 euro. Tutti i fan del cantautore americano sognano ancora la possibilità di poterlo ascoltare live dalla piazza simbolo di Napoli. Ma, come anticipato da Fanpage.it venerdì scorso, il tempo per allestire il palco in così poco tempo, preparare le luci e le casse e fare le prove, è davvero poco. Mentre manca al momento il piano traffico per la chiusura della piazza, pubblicato in genere con anticipo.

Nel 2019 annullato il concerto di Mariah Carey e John Legend a Firenze

Che un concerto possa essere annullato o rinviato del resto, come accaduto per l'esibizione di John Legend e Mary J Blige prevista per stasera, non è una novità. Era accaduta una cosa simile già qualche anno fa a Firenze. Era il 2019, quando a maggio fu annullato il concerto di Mariah Carey e John Legend, il “Florence4Ever” prodotto dalla Dream Loud, annunciato per l'8 giugno successivo all'Arechi, lo stadio di Calcio della Fiorentina. Anche in quel caso la motivazione fu che erano stati venduti pochi biglietti. E ci fu la delusione dei fan che li avevano acquistati.

La locandina del concerto di Mariah Carey e John Legend del 2019 a Firenze