Prodigio di San Gennaro 2026, sabato 2 maggio alle 16.30 la celebrazione nel Duomo di Napoli

Tutto pronto a Napoli per il primo prodigio del Sangue di San Gennaro, che come di consueto si celebra nel primo sabato di maggio. Il 2 maggio Santa Messa Solenne del cardinale mons. Domenico Battaglia in attesa della liquefazione del sangue, seguita come sempre da tantissimi fedeli a Napoli e nel resto del mondo. Canale 21 trasmetterà tutta la cerimonia in diretta, mentre il comune di Napoli ha preparato il piano traffico per la processione. Una giornata come sempre ricca di spiritualità e fede, particolarmente attesa dai napoletani e non solo.

La diretta tv e streaming su Canale 21

Si parte alle 16.30 con la diretta su Canale 21 (10 del digitale terrestre in Campania, 19 nel Lazio), sia in tv che in streaming (www.canale21.it). La trasmissione sarà condotta dal giornalista Peppe Iannicelli con gli inviati Antonio Salamandra ed Alessio Barco, con la regia di Flavio Boldrini. Dal Duomo di Napoli, contributi di Bianca Iengo (Responsabile Farmacia Solidale-Diocesi Napoli), Francesco Del Pizzo (Presidente Azione Cattolica Napoli), don Carmine Autorino Responsabile Servizio Liturgia Diocesi di Napoli. Il coordinamento dell'evento è affidato a Marianna Emilio. “La diretta di Canale 21 permetterà a tutti di partecipare ad un’esperienza bellissima e coinvolgente. La devozione a San Gennaro è un elemento essenziale della nostra identità civile e religiosa. Dopo il Miracolo di San Gennaro siamo pronti alle grandi dirette televisive no-stop in occasione delle visite di Papa Leone XIV in Campania", ha commentato l'editore Paolo Torino.

Il piano traffico: strade chiuse e stop alle strisce blu

Il piano traffico di Palazzo San Giacomo scatterà dalle ore 16.00: sarà vietato il transito veicolare in via Duomo (altezza Cattedrale), via San Biagio dei Librai, piazzetta Nilo, piazza San Domenico Maggiore, via Benedetto Croce (Chiesa di Santa Chiara-cortile), nei tratti di volta in volta interessati dal passaggio della processione. Dalle ore 13.00 fino a cessate esigenze è sospesa la sosta negli stalli di sosta a pagamento (strisce blu), la sosta per i motocicli, la sosta per il carico e scarico merci e la sosta riservati ai taxi in via Duomo (tratto da via Tribunali a piazzetta San Giuseppe dei Ruffi). Nello stesso arco di tempo sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in via Duomo (tratto da via Tribunali a piazzetta San Giuseppe dei Ruffi).

La traslazione delle reliquie di maggio

Il primo prodigio dell'anno ricorda la traslazione delle reliquie di San Gennaro dall'Agro Marciano (la Solfatara di Pozzuoli) a Napoli: durante il percorso tra le colline per riportare il corpo del Santo in città su volere dell'allora vescovo Severo, l'avvicinarsi di una donna, Eusebia, che pochi anni prima ne aveva raccolto il sangue in alcune ampolle dopo il martirio, provocò il "ribollire" del sangue stesso. Fu il primo, secondo la tradizione devotizia, prodigio del sangue del Santo di cui si abbia notizia.