Trasporti a Napoli a Natale, Capodanno e Befana 2026, metro linea 1 non stop la notte del 31: orari di bus e funicolari

Pronto il piano dei trasporti pubblici a Napoli per Natale 2025 e Capodanno 2026. Metro Linea 1, Funicolari Centrale e Chiaia aperte tutta la notte l'ultimo dell'anno, il 31 dicembre, con corse non stop. Si potranno così raggiungere comodamente tutti gli eventi organizzati in città per la notte di San Silvestro, a cominciare dal concerto con Elodie e Serena Brancale in piazza del Plebiscito e dal dj set sul Lungomare. Corse fino alle 2 di notte per la metro anche il 5 e 6 gennaio, il ponte dell'Epifania. Firmato l'accordo con i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Ugl Fna, Faisa Cisal per i giorni 24, 25, 26 e 31 e 1 gennaio e 5 e 6 gennaio 2026, che Fanpage.it è in grado di anticipare.

Tutti gli orari dei mezzi pubblici a Napoli a Natale e Capodanno 2026

L'accordo ha accettato la proposta di Anm e del Comune di Napoli di offrire un servizio potenziato nei giorni di festa, durante i quali in città è prevista una grande presenza di turisti e visitatori. Nel complesso saranno prolungati gli orari di esercizio dei mezzi pubblici in tutta la città. Mentre sono previste solo brevi sospensioni a Natale e Capodanno dalle 13 alle 16.

Di seguito tutti gli orari per i mezzi pubblici:

Metro Linea 1

Vigilia di Natale 24 dicembre

chiusura ore 20, con ultima corsa:

da Centro Direzionale ore 19,29

da Piscinola ore 19,09

Natale e Capodanno 2026

chiusura ore 13,30, ultime corse la mattina:

da Piscinola ore 12,29

da Centro Direzionale ore 12,59

Riapertura alle 16,30:

prima corsa da Piscinola ore 17,07

ultima corsa da Piscinola 22,30

da Centro Direzionale 23

31 dicembre: orario non stop tutta la notte con 198 corse

Metro Linea 6

Vigilia di Natale

estensione pomeridiana fino alle 20

ultima corsa da Mostra ore 19,10

da Municipio ore 19,30

Natale e Capodanno

chiusura 13,30, ultima corsa del mattino ore 13,06 da Mostra, ore 13,12 da Municipio

estensione del servizio fino alle 21 con riapertura alle 16,30 (prima corsa da Mostra 16,36, da Municipio 16,42); ultima corsa da Mostra 20,34, da Municipio 20,33

31 dicembre

corse fino alle ore 21, con la possibilità che possa rimanere aperta anche la notte, a seconda delle adesioni.

Funicolari

Vigilia di Natale

chiusura ore 20, ultima corsa 19,40

Natale e Capodanno

Funicolare Mergellina e Montesanto

chiusura ore 13, ultima corsa ore 12,40, riapertura ore 16,30 fino alle 22,30

Funicolare Centrale e Chiaia

chiusura ore 13, ultima corsa 12,40, riapertura ore 16,30-00,30

31 dicembre

Funicolari Montesanto e Mergellina

ultima corsa ore 19,40, con possibilità di prolungamento non stop a seconda delle adesioni, in alternativa solo corse dirette

Funicolari Centrale e Chiaia

corse non stop

Ascensori

24 e 31 dicembre

apertura ore 7, chiusura ore 20

25 dicembre e 1 gennaio

apertura ore 7

chiusura ore 13,30

Ascensore Monte Echia, Chiaia e Sanità

riapertura ore 16,30 fino alle 24

31 dicembre

Ascensore Monte Echia

apertura dalle 7 non stop

Bus, tram e filobus

24 e 31 dicembre

Servizio fino alle 20, ultima corsa da capolinea ore 19

sospesi i servizi notturni

Alibus fino alle 20

Natale e Capodanno

bus fino alle 13,30 (ultime corse ore 12,30), ripresa alle 16 sulle seguenti linee:

Cavalleggeri d'Aosta: 128, 180, 181, C37, 140, 143, 165, 612, 633, C16, C31, R6, R7, 139, 147

Carlo III: 144, 162, 201, 202, 204, 254, C63, 3M

via delle Puglie: 116, 130,m 151, 154, 158, 168, 169, 173, 175, 178, 182, 184, 191, 195, R2, R5, C67

San Giovanni: 412, 421, 422

sospesi servizi notturni e di accompagnamento

Parcheggi

31 dicembre