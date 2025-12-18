Trasporti a Napoli a Natale, Capodanno e Befana 2026, metro linea 1 non stop la notte del 31: orari di bus e funicolari
Pronto il piano dei trasporti pubblici a Napoli per Natale 2025 e Capodanno 2026. Metro Linea 1, Funicolari Centrale e Chiaia aperte tutta la notte l'ultimo dell'anno, il 31 dicembre, con corse non stop. Si potranno così raggiungere comodamente tutti gli eventi organizzati in città per la notte di San Silvestro, a cominciare dal concerto con Elodie e Serena Brancale in piazza del Plebiscito e dal dj set sul Lungomare. Corse fino alle 2 di notte per la metro anche il 5 e 6 gennaio, il ponte dell'Epifania. Firmato l'accordo con i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Ugl Fna, Faisa Cisal per i giorni 24, 25, 26 e 31 e 1 gennaio e 5 e 6 gennaio 2026, che Fanpage.it è in grado di anticipare.
Tutti gli orari dei mezzi pubblici a Napoli a Natale e Capodanno 2026
L'accordo ha accettato la proposta di Anm e del Comune di Napoli di offrire un servizio potenziato nei giorni di festa, durante i quali in città è prevista una grande presenza di turisti e visitatori. Nel complesso saranno prolungati gli orari di esercizio dei mezzi pubblici in tutta la città. Mentre sono previste solo brevi sospensioni a Natale e Capodanno dalle 13 alle 16.
Di seguito tutti gli orari per i mezzi pubblici:
Metro Linea 1
Vigilia di Natale 24 dicembre
chiusura ore 20, con ultima corsa:
- da Centro Direzionale ore 19,29
- da Piscinola ore 19,09
Natale e Capodanno 2026
chiusura ore 13,30, ultime corse la mattina:
- da Piscinola ore 12,29
- da Centro Direzionale ore 12,59
Riapertura alle 16,30:
- prima corsa da Piscinola ore 17,07
- ultima corsa da Piscinola 22,30
da Centro Direzionale 23
- 31 dicembre: orario non stop tutta la notte con 198 corse
Metro Linea 6
Vigilia di Natale
- estensione pomeridiana fino alle 20
- ultima corsa da Mostra ore 19,10
- da Municipio ore 19,30
Natale e Capodanno
- chiusura 13,30, ultima corsa del mattino ore 13,06 da Mostra, ore 13,12 da Municipio
- estensione del servizio fino alle 21 con riapertura alle 16,30 (prima corsa da Mostra 16,36, da Municipio 16,42); ultima corsa da Mostra 20,34, da Municipio 20,33
31 dicembre
corse fino alle ore 21, con la possibilità che possa rimanere aperta anche la notte, a seconda delle adesioni.
Funicolari
Vigilia di Natale
- chiusura ore 20, ultima corsa 19,40
Natale e Capodanno
Funicolare Mergellina e Montesanto
- chiusura ore 13, ultima corsa ore 12,40, riapertura ore 16,30 fino alle 22,30
Funicolare Centrale e Chiaia
- chiusura ore 13, ultima corsa 12,40, riapertura ore 16,30-00,30
31 dicembre
Funicolari Montesanto e Mergellina
- ultima corsa ore 19,40, con possibilità di prolungamento non stop a seconda delle adesioni, in alternativa solo corse dirette
Funicolari Centrale e Chiaia
- corse non stop
Ascensori
24 e 31 dicembre
- apertura ore 7, chiusura ore 20
25 dicembre e 1 gennaio
- apertura ore 7
- chiusura ore 13,30
Ascensore Monte Echia, Chiaia e Sanità
- riapertura ore 16,30 fino alle 24
31 dicembre
Ascensore Monte Echia
apertura dalle 7 non stop
Bus, tram e filobus
24 e 31 dicembre
- Servizio fino alle 20, ultima corsa da capolinea ore 19
- sospesi i servizi notturni
Alibus fino alle 20
Natale e Capodanno
- bus fino alle 13,30 (ultime corse ore 12,30), ripresa alle 16 sulle seguenti linee:
- Cavalleggeri d'Aosta: 128, 180, 181, C37, 140, 143, 165, 612, 633, C16, C31, R6, R7, 139, 147
- Carlo III: 144, 162, 201, 202, 204, 254, C63, 3M
- via delle Puglie: 116, 130,m 151, 154, 158, 168, 169, 173, 175, 178, 182, 184, 191, 195, R2, R5, C67
- San Giovanni: 412, 421, 422
- sospesi servizi notturni e di accompagnamento
Parcheggi
31 dicembre
- apertura non stop parcheggi Brin, Chiaiano 1 e 2, Scampia, Colli Aminei, Frullone, Spalti, Pontile Nord, Sbarcatoio Nisida, Centro Direzionale L1, L2, L3, P5