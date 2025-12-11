Capodanno a Napoli 2026, concerto con Elodie e Serena Brancale in piazza del Plebiscito

Il Capodanno 2026 a Napoli vedrà 4 giorni di eventi e spettacoli dal 29 dicembre al 1 gennaio. Il 31 ci sarà il concerto in piazza del Plebiscito: tra gli ospiti Elodie e Serena Brancale.

Elodie, Serena Brancale, Lda, Franco Ricciardi e Gigi Finizio ospiti sul palco del concerto di Capodanno 2026 a Napoli. Il mega-show con le star si terrà la sera del 31 dicembre, in piazza del Plebiscito. Ma saranno quattro, in totale, i giorni di musica ed eventi che accompagneranno il passaggio al nuovo anno, dal 29 dicembre al 1 gennaio. Il programma definitivo, realizzato da Napoli Città della Musica, non è ancora ufficiale, sarà presentato, infatti, a quanto si apprende, lunedì 15 dicembre, con una conferenza stampa a Palazzo San Giacomo. Ma gli accordi con gli artisti sono ad un passo dalla firma.

Lo show della notte di San Silvestro porterà anche quest’anno la firma della direzione artistica di Gianni Simioli, il mattatore de La Radiazza. Ad affiancarlo un cast d’eccezione con gli showman Peppe Iodice e Francesco Mastandrea. Ad arricchire il Capodanno napoletano, come detto, una serie di eventi distribuiti in tutta la città, non solo al centro storico. Il 29 ci sarà una serata di musica al PalaVesuvio di Ponticelli dedicata a James Senese, Pino Daniele, Peppe Vessicchio e Willy David, con la direzione artistica di Eugenio Bennato. Il 30 contest con i talenti del rap al Palazzetto Alcott Arena (ex PalaBarbuto), con Samurai Jay. Il 31 dicembre, dopo lo show in piazza del Plebiscito, ci sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico sul Lungomare di Castel dell’Ovo.

A Napoli, insomma, ci saranno i big della musica italiana, con Serena Brancale, Lda e Samurai Jay, prossimi concorrenti a Sanremo 2026. Ma anche Elodie, che il palco dell’Ariston l’ha già solcato con successo. Il Comune di Napoli, per l’occasione, sta lavorando al tradizionale piano traffico, con il prolungamento degli orari dei mezzi di trasporto pubblico. Mentre sarà allestito un servizio di navette bus per collegare il PalaVesuvio al centro.

Tutti gli eventi di Capodanno 2026 a Napoli

Il programma della quattro giorni di musica, come detto, non è ancora definitivo. Ma già sono filtrate alcune indiscrezioni su come si svolgeranno le giornate. Ecco di seguito il programma provvisorio:

Lunedì 29 dicembre 2025

La kermesse inizia lunedì 29 dicembre al PalaVesuvio di Ponticelli, con il concerto gratuito dedicato a James Senese, il grande sassofonista e cantante napoletano scomparso quest’anno all’età di 80 anni, con la direzione artistica di Eugenio Bennato, arrangiamenti di Ernesto Nobili e presentazione di Mariasilvia Malvone. Ingresso dalle 19.

Ore 20: concerto di Ensemble Parthenope (quintetto d’archi, voce e direttore) con tributi a James Senese, Beppe Vessicchio, Malafemmena, Una lunga storia d’amore (arrangiamento Gino Paoli),

Ore 21: tributo a Napoli Centrale e James Senese del sassofonista Pietro Santangelo e del suo quintetto. Nel repertorio: È ’na bella jurnata, Zitte! Sta venenn’ ’o mammone, Viecchie, mugliere, muorte e criaturi, Campagna, ’O nemico mio, Habanera, Qualcosa ca nun more e Nun song’ ‘na vacca.

Ore 21.30: concerto di Eugenio Bennato, accompagnato dalla violinista russa Inna Kulikova, dalla cantante ucraina Juliana Pylypiuk.

Ore 22.30: concerto “Dalle origini al futuro”, con Tony Esposito, Teresa De Sio, Gianni Lamagna, Raiz, Mauro Gioia, Dario Sansone, Roberto Colella, Tommaso Primo, Fabiana Martone, Gabriele Esposito e Napoleone.

Martedì 30 dicembre 2025

All’Alcott Arena (ex PalaBarbuto di Ponticelli), contest di talenti ed i virtuosi rap e urban, sia affermati che emergenti, condotto da Samurai Jay, al secolo Gennaro Amatore, prossimo concorrente di Sanremo 2026.

Mercoledì 31 dicembre 2025

Il concerto dell’ultimo dell’anno si terrà come di consueto in piazza del Plebiscito, dove nei prossimi giorni sarà allestito il palco. Ci sarà un omaggio al maestro Roberto De Simone. Poi inizierà lo show, con Serena Brancale, Lda, Franco Ricciardi e Gigi Finizio ed Elodie. La direzione artistica è di Gianni Simioli, che ha diretto anche lo scorso anno, affiancato dal comico e showman Peppe Iodice. A mezzanotte partirà il Dj set sul Lungomare di via Caracciolo, tra piazza Vittoria e la Rotonda Diaz, con i fuochi d’artificio.