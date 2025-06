Elodie conquista il Maradona: chiude il tour negli stadi con la maglia del Napoli

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è l'artista più desiderata del momento: cantante, attrice, modella, sembra non sbagliarne un colpo dal punto di vista professionale e giorno dopo giorno raggiunge sempre nuovi traguardi, trasformando ogni esperienza in un successo. Ieri sera, ad esempio, è diventata la grande protagonista di maxi concerto al Maradona di Napoli, chiudendo così il primo mini tour negli stadi a cui stava lavorando da circa un anno. La scorsa settimana aveva infiammato San Siro con performance adrenaliniche e outfit all'insegna della sensualità, mentre ieri ha conquistato il pubblico partenopeo rendendo omaggio al quarto scudetto appena vinto dalla squadra di calcio locale: ecco il look da "campione d'Italia".

Elodie ricicla i look di San Siro allo stadio Maradona

Tra tormentoni, coreografie sensuali e "chiacchierate" con il pubblico tra le prime file, ieri sera Elodie è diventata la regina del Maradona, incantando tutti sia con la sua bellezza che con il suo talento. Ha ripetuto la stessa scaletta di San Siro e, a differenza del precedente tour nei palazzetti, ha anche riciclato gli stessi abiti, dalla tutina da leonessa al mini dress scintillante, fino ad arrivare al body strutturato total black. Ha però aggiunto un guizzo di originalità sul finale, quando ha accolto l'unico ospite della serata, l'amico e collega Gigi D'Alessio, che ci ha tenuto a sottolineare che è stata la prima donna della storia a essersi esibita nello stadio napoletano. I due hanno duettato sulle note di alcuni dei più grandi successi del cantante partenopeo ed Elodie, oltre a dare prova di essere ferratissima col dialetto locale, ha anche reso omaggio al quarto scudetto.

Elodie e Gigi D'Alessio

La maglia sportiva indossata da Elodie a Napoli

Nell'ultimo capitolo del suo live, Magnetica, i fan al Maradona si aspettavano di vedere Elodie con la tutina di pelle firmata Fendi, quella con micro shorts e scollatura maxi con le fibbie al centro del décolleté che aveva sfoggiato a Milano. Nel momento in cui è tornata sul palco, però, ha sorpreso tutti indossando come un mini dress la maglia del calcio Napoli con il numero 10 e il suo nome sulle spalle. Gigi D'Alessio ha scherzato sul fatto che l'azzurro le donasse molto e a quel punto ha intonato il coro "Siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi". Quando poi ha ripreso lo show, Elodie si è sfilata il capo e lo ha lanciato al pubblico, rimanendo in jumpsuit e cuissardes. Così facendo, ha conquistato ancora di più i fan napoletani, diventando ufficialmente la regina del Maradona.

Elodie con la maglia del Napoli