Elodie coperta di cristalli al concerto di Gigi D’Alessio (ma si trucca in auto)

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera lo stadio Maradona si è illuminato ancora una volta ma le partite del Napoli campione d'Italia non c'entrano nulla: ha ospitato il secondo maxi concerto di Gigi D'Alessio. Era da mesi che il cantante partenopeo aveva registrato il sold out per queste due date esclusive e, a giudicare dalla reazione entusiasta del pubblico, non ha deluso le aspettative. Sul palco è stato raggiunto da diversi ospiti speciali, dal figlio LDA a Geolier, fino ad arrivare ad Alessandra Amoroso. Ieri, inoltre, a fargli visita non poteva mancare Elodie, che ha cantato con lui sulle note di Io Vorrei. La cantante la settimana prossima infiammerà lo stadio napoletano con un concerto tutto suo ma nel frattempo ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa regina di stile.

Chi ha firmato il look di Elodie al concerto di Gigi D'Alessio

Elodie è tra le artiste più desiderate del momento e a darne l'ennesima prova è stato Gigi D'Alessio, che ieri sera l'ha voluta sul palco del suo concerto allo stadio Maradona. Cosa ha indossato per l'occasione? Ha seguito il trend della moda mannish con il classico tailleur giacca e pantaloni ma rivisitato in chiave scintillante.

Elodie in The Attico

Si è affidata a The Attico, il brand della partenopea Gilda Ambrosio, sfoggiando un completo dark con blazer con manica ampia e pantaloni jagger, entrambi tempestati di cristalli silver a effetto degradè (prezzi rispettivamente di 1.790 e 1.700 euro). Niente top o camicia, ha preferito lasciare il reggiseno in vista e non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo.

Pantaloni The Attico

Elodie si trucca in auto prima di calcare il palco

Il dettaglio su cui la stessa Elodie ha portato l'attenzione dei fan? Poco prima di arrivare allo stadio Maradona, probabilmente perché da poco atterrata a Napoli, ha dovuto portare a termine i preparativi in auto: si è lasciata immortalare in viaggio col suo staff mentre si faceva truccare "in movimento". Andrea Soriga, il suo make-up artist di fiducia, si è limitato a illuminarle il volto con la torcia dello smartphone e ha affidato la "fine dell'opera" ai suoi collaboratori, il risultato? Assolutamente impeccabile: la cantante ha incantato il pubblico del Maradona con la sua bellezza semplice e il suo fascino irresistibile. Cosa indosserà per il suo concerto della prossima settimana nello stadio partenopeo?

Elodie si trucca in auto