Elodie nuda infiamma i social: la foto senza veli con la pelle a effetto bagnato Elodie ha letteralmente infiammato i social. Nelle ultime ore ha posato nuda, rivelando un make-up "da corpo" a effetto bagnato: ecco la foto senza veli.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è la donna del momento: cantante, modella, attrice, icona di stile, sembra non sbagliarne un colpo dal punto di vista professionale. Di recente ha portato a termine il mini tour negli stadi che l'ha vista esibirsi al San Siro di Milano e al Maradona di Napoli e, sebbene ci siano state non poche polemiche a causa dei biglietti "svenduti" a 10 euro, lo spettacolo è stato memorabile, tanto che la cantante è stata paragonata a grandi dive internazionali come Dua Lipa e Beyoncé. Dopo i mega concerti si era concessa una vacanza a Capri col suo staff ma è stato solo nelle ultime ore che ha letteralmente infiammato i social, in che modo? Posando completamente nuda per un inedito scatto iper sensuale.

La foto nuda di Elodie

Non è una novità che Elodie ami le provocazioni ma è stato nelle ultime ore che è riuscita davvero a dare il meglio di lei. L'avevamo lasciata in micro bikini di jeans tra le acque di Capri, ora la ritroviamo completamente nuda sui social ad augurare un buon fine settimana ai suoi followers. A fotografarla senza veli è stato Attilio Cusani, il fotografo e regista con cui la cantante ha spesso collaborato per la realizzazione dei suoi video musicali, che in questa occasione ha saputo lasciar emergere il suo lato più sensuale e femminile. Elodie ha posato stesa su tre blocchi di cemento, mettendo in mostra la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue. Niente abiti, niente slip, niente reggiseno, ha coperto il décolleté con le braccia e ha incrociato le gambe, inarcando la schiena, saltando lato b e gambe.

Il make-up da corpo è a effetto glow

Il dettaglio che non è passato inosservato? In collaborazione con il mua Luca Cianciolo, Elodie ha puntato su un make-up "da corpo" a effetto bagnato. Per ottenere questo glow sulla pelle ha steso all-over un sensuale olio e il risultato è stato evidente: è apparsa ancora più femminile e luminosa. Piedi nudi, manicure total white, capelli tirati all'indietro e trucco con focus sugli occhi da gatta: Elodie è una vera e propria dea e riesce a trasformare ogni apparizione pubblica in un vero e proprio evento mediatico. La foto nuda nasconderà un nuovo annuncio professionale?

Ph. di Attilio Cusani