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Elodie in vacanza con Franceska e Diletta Leotta: la villa sul Lago di Como costa oltre 4mila euro a notte

Elodie si è concessa una vacanza sul Lago di Como con Diletta Leotta e Franceska Nuredini. La location scelta è una enorme villa storica con vista: ecco quanto costa.
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A cura di Valeria Paglionico
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Continua l'anno sabbatico di Elodie che, dopo innumerevoli successi e un lungo tour che l'ha vista girare tutta Italia, ha deciso di prendersi una temporanea pausa dalla musica. Nel 2027 tornerà sul palco con un nuovo show ma nel frattempo non può fare a meno di godersi il meritato relax tra uscite scatenate e vacanze più o meno esotiche. Qualche settimana fa era stata in un resort di lusso con vista sul Lago di Garda, mentre nelle ultime ore si è lasciata immortalare in una enorme villa con arredi d'epoca in compagnia di Franceska Nuredini, ormai una presenza fissa nella sua vita, e di Diletta Leotta, una delle migliori amiche. Dove si trova la location e quanto costa?

La villa di lusso sul Lago di Como

Al motto di "Cariño", Elodie ha postato sui social un nuovo album di foto in cui si è mostrata in una enorme villa d'epoca in compagnia di Franceska, Diletta Leotta, altri amici e membri dello staff. Non si sa se è lì per un progetto lavorativo o per una semplice vacanza, ma la cosa certa è che si tratta di una location suggestiva e di extra lusso.

Elodie sul Lago di Como con Franceska e Diletta Leotta
Elodie sul Lago di Como con Franceska e Diletta Leotta

Si chiama Villa Jolanda, si trova sul Lago di Como ed è tra le proposte di Garamonds, il brand di suite e ville esclusive in Italia che si concentra sull'ospitalità di alto livello, garantendo privacy, eleganza e servizi personalizzati.

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Villa Jolanda
Villa Jolanda

La struttura in stile Liberty, costruita nella splendida cornice di Brunate, è un vero e proprio capolavoro di tranquillità e spettacolarità, con vetrate panoramiche a tutta altezza, soffitti a volta, affreschi dipinti a mano e camini in marmo.

Villa Jolanda
Villa Jolanda

La location con 10 camera da letto e una piscina con vista

Villa Jolanda si estende su una superficie di 690 mq, conta 10 camere da letto, 5 bagni, oltre che un immenso giardino, una piscina esterna con solarium e diverse terrazze con vista sul Lago.

Elodie e Franceska a Villa Jolanda
Elodie e Franceska a Villa Jolanda

A circa 600 metri ci sono poi il ristorante Bellavista, un locale notturno e un casinò, dove gli ospiti possono intrattenersi nel tempo libero. Dall'esterno è un capolavoro di Art Nouveu, mentre all'interno è arredata in stile antico ma estremamente raffinato. Divani tappezzati con tessuti floreali, abat-jour vintage, orologi a pendolo: Villa Jolanda è un luogo dove ci si sente sospesi tra terra, acqua e meraviglia. Quanto costa trascorrere una notte qui? Sui siti di prenotazione di hotel, viene proposta a poco meno di 4.100 euro a notte e può ospitare fino a 17 persone.

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