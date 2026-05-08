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La casa di Elodie: in salotto ha un divano componibile e le sue copertine fashion

Elodie non ama mostrare la sua casa sui social ma di recente ha fatto una piccola eccezione: ecco com’è fatto il salotto dell’abitazione milanese in cui vive.
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A cura di Valeria Paglionico
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Elodie è al centro del gossip per la sua vita sentimentale: dopo aver rotto con il fidanzato Andrea Iannone, è apparsa sempre più vicina e affiata con Franceska Nuredini, una delle ballerine che l'hanno seguita in tour, e ora pare che le due siano inseparabili. In molti hanno parlato anche di una presunta convivenza, ma dov'è che vive la cantante? Sebbene sia di origini romane, ormai da anni si è trasferita stabilmente a Milano. Ha acquistato una casa nel quartiere San Vittore e solo di rado la mostra sui social. Di recente, però, ha fatto una piccola eccezione e in un selfie ha rivelato il salotto super glamour.

Il salotto di Elodie

La casa milanese di Elodie è un rifugio iper contemporaneo che sembra esprimere al 100% la sua personalità. A dimostralo è il salotto che ha mostrato in alcuni scatti social: un open space con soffitto e mura bianche, illuminato da un balcone decorato con tende in tinta, sui cui lati sono stati posizionati dei mini armadi.

Cuscini Hermès
Cuscini Hermès

Il parquet di legno è coperto da un tappeto bordeaux e a dominare è un grosso divano componibile in grigio perla, formato da una chaise longue rettangolare e da due comode sedute esagonali. Non mancano i cuscini griffati (quelli di Hermès a tema chains) e il maxi specchio, usato spesso dalla cantante per scattare dei selfie da postare su Instagram.

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Il salotto di Elodie
Il salotto di Elodie

Elodie conserva le sue copertine fashion

Davanti al divano c'è un piccolo tavolino di marmo, su cui spiccano vasi con fiori freschi e riviste glamour. In una vecchia foto postata su Instagram, quella in cui Elodie si immortalava in intimo rosso di San Valentino, a spiccare era il numero di GQ in cui era lei la protagonista della copertina. Insomma, il salotto della cantante è un perfetto mix di contemporaneità, glamour e omaggi a se stessa. Quand'è che Elodie mostrerà anche il resto della sua casa milanese?

Sul tavolino c’è la sua copertina di GQ
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