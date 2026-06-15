Come è fatta la casa di Sophie Codegoni: cucina con isola e lampade a sospensione, zona dei ricordi in soggiorno
La moda del cosiddetto home tour ha contagiato anche Sophie Codegoni. L'influencer vive a Milano assieme alla figlia Celine Blue. Sui social condivide soprattutto momenti di vita lavorativa. Viceversa, sulla vita sentimentale è più riservata, soprattutto dopo la relazione finita male con l'ex Alessandro Basciano, anche se di recente è stata vista assieme all'imprenditore Luca Baronchelli.
Stavolta su Instagram e TikTok ha mostrato a fan e follower alcuni angoli della sua abitazione, i suoi preferiti, tutti scelti personalmente con cura. "Finalmente la nostra casetta è pronta. Ci sono voluti mesi, tante scelte e tantissima pazienza, ma vedere tutto prendere forma è una soddisfazione enorme" ha scritto su Instagram. Su TikTok, invece, ha descritto stanza dopo stanza gli interni dell'abitazione, il suo rifugio.
All'inizio del video si vede l'ingresso: un mobile di legno con candele, libri e fiori, uno specchio rotondo, una lampada, quadri appesi alla parete. Sono scatti in bianco e nero che ritraggono l'influencer assieme alla sua bimba; sulla parte vuota, invece, farà a breve la sua comparsa un altro maxi quadro. "Ci ho messo una vita a sceglierlo e ci sta mettendo una vita ad arrivare" dice l'influencer.
Il soggiorno con sala da pranzo è definito "la mia zona relax, la zona preferita della casa". È arredato in colori chiari, che danno alla stanza un aspetto davvero elegante: tende color crema realizzate su misura al balcone, un tavolino basso in legno al centro della stanza, tutt'intorno divano e poltrone beige, piante e fiori. Immancabile un alto e spazioso mobile illuminato con dei faretti di luce calda, con oggettistica varia. "È la mia zona dei ricordi – dice – Tutte le volte che viaggio giro nei negozi vintage e porto qualcosa con me". Ogni oggetto, insomma, racconta qualcosa.
La cucina ha un'isola centrale illuminata da lampade a sospensione che pendono dall'alto: "Non passo molto tempo in questa zona, so cucinare solo pasta e biscotti". C'è poi la camera da letto con bagno privato, armadi solo per le scarpe in corridoio e cabina armadio esterna, perennemente in disordine per ammissione stessa della diretta interessata! Infine, si vede la zona lavanderia e la cameretta della piccola Celine Blue: la bimba ha compiuto da poco tre anni. È una cameretta con un grande balcone da cui entra la luce, piena di giocattoli e pupazzi, con un tappeto centrale, televisore, maxi letto e dettagli in rosa; c'è anche qui un bagnetto privato. "È il suo mondo, dove passa tutte le sue giornate".