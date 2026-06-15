Come è fatta la casa di Sophie Codegoni: cucina con isola e lampade a sospensione, zona dei ricordi in soggiorno

Sophie Codegoni ha fatto un home tour della sua abitazione: ingresso, sala da pranzo, camera da letto con bagno, cucina, cameretta della piccola Celine Blue.

La casa di Sophie Codegoni

La moda del cosiddetto home tour ha contagiato anche Sophie Codegoni. L'influencer vive a Milano assieme alla figlia Celine Blue. Sui social condivide soprattutto momenti di vita lavorativa. Viceversa, sulla vita sentimentale è più riservata, soprattutto dopo la relazione finita male con l'ex Alessandro Basciano, anche se di recente è stata vista assieme all'imprenditore Luca Baronchelli.

Stavolta su Instagram e TikTok ha mostrato a fan e follower alcuni angoli della sua abitazione, i suoi preferiti, tutti scelti personalmente con cura. "Finalmente la nostra casetta è pronta. Ci sono voluti mesi, tante scelte e tantissima pazienza, ma vedere tutto prendere forma è una soddisfazione enorme" ha scritto su Instagram. Su TikTok, invece, ha descritto stanza dopo stanza gli interni dell'abitazione, il suo rifugio.

Soggiorno

All'inizio del video si vede l'ingresso: un mobile di legno con candele, libri e fiori, uno specchio rotondo, una lampada, quadri appesi alla parete. Sono scatti in bianco e nero che ritraggono l'influencer assieme alla sua bimba; sulla parte vuota, invece, farà a breve la sua comparsa un altro maxi quadro. "Ci ho messo una vita a sceglierlo e ci sta mettendo una vita ad arrivare" dice l'influencer.

Cucina

Il soggiorno con sala da pranzo è definito "la mia zona relax, la zona preferita della casa". È arredato in colori chiari, che danno alla stanza un aspetto davvero elegante: tende color crema realizzate su misura al balcone, un tavolino basso in legno al centro della stanza, tutt'intorno divano e poltrone beige, piante e fiori. Immancabile un alto e spazioso mobile illuminato con dei faretti di luce calda, con oggettistica varia. "È la mia zona dei ricordi – dice – Tutte le volte che viaggio giro nei negozi vintage e porto qualcosa con me". Ogni oggetto, insomma, racconta qualcosa.

Cameretta di Celine Blue

La cucina ha un'isola centrale illuminata da lampade a sospensione che pendono dall'alto: "Non passo molto tempo in questa zona, so cucinare solo pasta e biscotti". C'è poi la camera da letto con bagno privato, armadi solo per le scarpe in corridoio e cabina armadio esterna, perennemente in disordine per ammissione stessa della diretta interessata! Infine, si vede la zona lavanderia e la cameretta della piccola Celine Blue: la bimba ha compiuto da poco tre anni. È una cameretta con un grande balcone da cui entra la luce, piena di giocattoli e pupazzi, con un tappeto centrale, televisore, maxi letto e dettagli in rosa; c'è anche qui un bagnetto privato. "È il suo mondo, dove passa tutte le sue giornate".