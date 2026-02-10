Come sarà la casa di Valentina Ferragni: “Colori neutri e bagno alla francese, ma col bidet”

Anche se tutti la conoscono come influencer e imprenditrice nel settore moda e beauty, in realtà Valentina Ferragni ha anche un'altra passione (con tanto di Master in materia): l'interior design. Sin da quando era piccola sognava una casa tutta sua da poter modellare a proprio piacimento, da fare propria: sta coronando quel sogno. Ha infatti comprato un appartamento degli anni Cinquanta che sta ristrutturando da cima a fondo. I lavori proseguono da mesi e si avviano alla conclusione. Presto potrà finalmente varcare ufficialmente la porta della casa dei suoi sogni, plasmata esattamente secondo ogni suo desiderio. "La disegno da quando ero bambina" ha ammesso emozionata poco tempo fa, svelando alcune immagini. Adesso ha ampliato la descrizione della casa in un nuovo video condiviso su Instagram con fan e follower.

Dentro la nuova casa di Valentina Ferragni

La casa comprata da Valentina Ferragni e attualmente in fase di ristrutturazione si trova a Milano: lì andrà a vivere col fidanzato Matteo Napoletano. Dietro i lavori c'è la mano degli architetti dello studio Erker, cioè Fabio Colombo e Davide Collodoro, che l'influencer aveva già scelto per la progettazione del suo ufficio. Si è affidata nuovamente a loro per questo progetto importante e ambizioso. Hanno trasformato la casa da cima a fondo. Era uno spazio che aveva bisogno di molti interventi e così l'influencer si è potuta sbizzarrire.

Come è fatto il salotto

Valentina Ferragni è molto felice di come stanno procedendo i lavori, la casa sta prendendo forma ed è come l'aveva sempre sognata. Ha raccontato: "La prima volta che sono entrata in questa casa, avevo bene le idee chiare. Ci sono tutti gli alimenti che avevo chiesto e speravo di ottenere in questa ristrutturazione. Una cosa che assolutamente non volevo mancasse era il parquet a spina e il mobile in noce canaletto, in contrasto con il parquet chiaro per rendere l'ambiente molto luminoso, ma anche elegante e non scontato".

Il render del salotto

Oltre alla luminosità, ha agito molto anche sugli angoli, per ammorbidirli: era un altro aspetto a cui teneva in modo particolare, proprio per rendere lo spazio più accogliente. Ha spiegato: "Il controsoffitto è stato arrotondato proprio per addolcire gli angoli spigolosi e questo arrotondamento non si trova solo qua, ma si trova in altri elementi che poi abbiamo deciso di inserire. In salotto si riprende la stessa rotondità che abbiamo voluto dare a tutta la casa, con una parete che che arriva fino al soffitto e il travertino col camino inserito. Poi c'è un'altra parete che all'interno nasconde la televisione. Non mi piace avere la televisione visibile. Preferisco che non si veda quando non viene utilizzata, quando non viene guardata e volevo qualcosa che la potesse nascondere all'occorrenza".

Il render del salotto

Come sono fatti camera da letto e bagno

Venendo al bagno, qui c'è una nota cromatica importante, che si discosta volutamente dal resto: "Nel bagno degli ospiti volevo qualcosa che uscisse dalle righe rispetto al resto della casa, era l'ambiente perfetto per fare proprio questa magia. Mentre le altre stanze hanno questi colori neutri, caldi, molto semplici, qui c'è una carta da parati totalmente lontana da quello che uno si può aspettare. Invece il bagno padronale ha un fil rouge con altri ambienti della casa, come il dorato e il marmo. Il marmo lo abbiamo utilizzato anche in cucina, proprio per dare sempre lo stesso pattern in tanti ambienti della casa. Abbiamo deciso di tenere separati i sanitari dal resto dell'ambiente, come si fa in Francia: ma il bidet lo abbiamo messo!".

Il render del bagno

Venendo infine alla camera da letto: "Mi piaceva l'idea di avere un ambiente molto rilassante: sulla parete dietro il letto abbiamo messo una bellissima carta da parati".