La cabina armadio di Giulia Salemi, decine di borse e intimo tutto uguale: “Quanto durerà quest’ordine?”

Il cambio di stagione può essere un incubo. Giulia Salemi questa volta si è fatta aiutare da un'esperta. Si tratta di Erika Grazia Lombardo di L'Armadio di Grace, che di lavoro fa proprio la professional organizer. L'ordine, il decluttering e l'ottimizzazione degli spazi sono la sua specialità, il suo pane quotidiano: ha trasformato una passione personale in un lavoro a tempo pieno, mettendo la sua competenza a servizio degli altri. Con l'influencer, infatti, si è impegnata proprio per rendere più funzionale la cabina armadio, visto ora che le giornate si sono fatte più calde ed è dunque il tempo di fare spazio a capi più leggeri, mettendo da parte i cappotti.

"Abbiamo spostato in alto tutto ciò che era invernale, mantenendo blazer e capi mezza stagione" ha spiegato Giulia Salemi entusiasta del risultato. Ha mostrato la suddivisione interna degli spazi, con ogni area dedicata a qualcosa di ben preciso: "Ci sono anche le etichette, così sono incentivata a mantenere l'ordine". A sinistra gli shorts, a destra i cassetti dell'intimo: "Mutande, calze, lo sapete che sono pazza: ho 20 reggiseni uguali nude, 20 neri, solo slip taglio laser perché non si vedono sotto ai vestiti".

Procedendo, si passa all'area dedicata ai jeans, ai capi spalla e infine agli accessori: spiccano decine e decine di borse griffate sullo scaffale in fondo. Sono sistemate in scala cromatica, con quelle nere alla base. "Voglio mantenere cascasse il mondo quest'ordine: quanto durerà?" ha concluso l'influencer. Prima di lei anche Belén Rodriguez si era avvalsa dell'aiuto di Erika per sistemare la sua sconfinata cabina armadio. E prima ancora era toccato ad Aurora Ramazzotti, in concomitanza col trasloco di qualche tempo fa, prima che nascesse suo figlio.

Giuli

Nel tempo è diventato un vero e proprio must have negli appartamenti delle celebrities, che amano arredare e personalizzare questi spazi: anzi è quasi gara a chi possiede la più bella! In quella di Donatella Versace ovviamente spicca una collezione di scarpe con centinaia di modelli di tutti i colori possibili, ma con una cosa in comune: il tacco vertiginoso, immancabile nei look della stilista. La cabina armadio di Chiara Ferragni è un "piccolo" gioiello all'interno dell'attico di City Life e ne va molto fiera. Sono 100 metri quadrati di spazio arredato avendo come ispirazione le scatole cinesi. Sono infatti ben quattro ambienti distinti e separati, ciascuno con una precisa funzione. Jennifer Lopez ha abbellito la sua cabina armadio con disegni alle pareti, foto dei bozzetti dei suoi più bei look da red carpet. C'è poi Michelle Hunziker, che da vera minimalista ha optato per uno spazio glamour e ordinatissimo in colori chiari. Molto elegante e raffinata anche la cabina armadio di Victoria Beckham, fashion addicted per eccellenza.