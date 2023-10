Victoria Beckham mostra la sua cabina armadio nella casa da 31 milioni di sterline L’ex Spice Girl ha postato sui social un video dove si vede la sua cabina armadio, una stanza elegante che fa invidia a tutti gli appassionati di moda.

Victoria Beckham nella sua cabina armadio

L'armadio della mamma è il paradiso per ogni bambina, figuriamoci se la madre è Victoria Beckham. Un'infanzia felice, quella della figlia della coppia d'oro degli anni Novanta, per cui si prospetta un'adolescenza ancora più favolosa, d'altronde, con una scelta di abiti così vasta e una madre stilista non potrà che essere la meglio vestita della scuola.

Victoria Beckham

Harper Beckham ha sicuramente un senso dello stile innato, coltivato anche dalle conoscenze che le ha tramandato la madre stilista e saprà sicuramente come abbinare tutti i capi che questa le presterà. Tra le ultime apparizioni in pubblico della dodicenne c'è proprio quella in prima fila alla sfilata della madre in occasione della Paris Fashion Week.

Victoria Beckham

L'armadio di Victoria Beckham

Ieri l'ex Spice Girl ha postato sui suoi canali social un video in cui presentava uno slip-dress rosa realizzato in esclusiva per Kim Kardashian. L'abito è stato creato in occasione della presenza dell'imprenditrice statunitense alla sfilata parigina del marchio di Victoria Beckham, che ha partecipato assieme alla madre Kris Jenner con un vestito abbinato, e ha subito fatto impazzire i fan.

La famiglia Beckham

La moglie del famoso calciatore ha così deciso di lanciare un'edizione limitata del capo, facendo lei stessa da modella per l'annuncio. Ma più che l'abito, quello che il suo pubblico ha notato è stata la sontuosità della cabina armadio della sua residenza londinese da 31 milioni di sterline: una stanza dai colori neutri che permettono di mettere in risalto abiti e accessori. Nel video si può notare uno specchio semplice ma molto elegante, una moquette color crema e una poltrona a pozzetto abbinata. Gli armadi sono alti e molto spaziosi, a vista per permettere all'appassionata di moda di avere tutto sott'occhio quando deve scegliere il suo outfit.

Victoria Beckham con i figli

La casa dei Beckham

La stilista, che ha da poco lanciato il reality-show della famiglia su Netflix, ha mostrato in diverse occasioni la sua sontuosa casa londinese. Uno degli ultimi post la ritrae assieme ai figli Brookyln, 24 anni, Romeo, 21, e Cruz, 18 anni, sulle scale della sontuosa abitazione. "Serata con i ragazzi. Ci manchi David", scrive l'ex Posh su Instagram.