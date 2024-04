Victoria Beckham x Mango: tutto quello che c’è da sapere sulla collezione ispirata al cinema francese

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Sono passate solo poche settimane da quando Victoria Beckham ha debuttato alla Paris Fashion Week(nonostante l'infortunio al piede) ma la stilista si è già rimessa al lavoro, approfittando dell'inizio della primavera per lanciare un nuovo ed esclusivo progetto: una collezione nata dalla collaborazione con Mango (brand che proprio quest'anno celebra i suoi primi 40 anni). A differenza delle solite capsule che mixano la moda di lusso al mondo del fast fashion, in questo caso è stata scelta una fonte d'ispirazione chic e super sofisticata: un film classico della cinematografia francese. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'esclusiva linea Victoria Beckham x Mango.

Victoria Beckham x Mango, gli abiti ispirati allo stile di Jane Birkin

A chi è ispirata la collezione Victoria Beckham x Mango? A La Piscina, il lungometraggio di Jacques Deray del 1969, considerato uno dei classici della cinematografia francese. I capi proposti rielaborano il guardaroba della dell'icona Jane Birkin, dagli abiti crochet ai minidress a stampa vichy, fino ad arrivare alle ballerine e agli accessori in vimini, ovvero tutti i tratti distintivi del suo stile. La campagna realizzata per il lancio della linea non poteva, dunque, che essere ambientata in una lussuosa villa di Saint-Tropez, dove si intrecciano le storie dei diversi protagonisti, da Jean-Paul con i suoi giochi erotici alla giornalista Marianne, fino ad arrivare all'annoiata Pénélope (interpretata all'epoca proprio da Jane Birkin).

Quando arriverà sul mercato la collezione

Slip dress, tailleur sartoriali, maglieria e accessori: tutti i capi della collezione Victoria Beckham x Mango sono sensuali, misurati, femminili e perfetti per i mesi estivi. Complici i colori tenui e rilassati, versatili e indossabili tutti i giorni, la linea è il trionfo della discreta eleganza estiva, un'impeccabile fusione tra l'approccio minimale della stilista e il design contemporaneo del brand spagnolo. Il 23 aprile è il giorno da segnare in agenda: sarà quella la data in cui gli abiti e gli accessori arriveranno ufficialmente sul mercato. I prezzi? Vista l'alta qualità dei tessuti e la cura dei dettagli, saranno un tantino più elevati rispetto a quelli proposti solitamente da Mango ma in compenso si stringerà tra le mani un capo griffato (anche se in versione low-cost). La capsule registrerà il sold-out?

