Victoria Beckham con stampelle e tutore a Parigi: per l'arrivo in passerella non rinuncia ai tacchi Ieri sera Victoria Beckham ha lanciato la sua collezione A/I 2024-25 durante la quarta giornata della Paris Fashion Week. A fine show ha fatto la tradizionale apparizione in passerella ma ha sorpreso tutti camminando con stampelle e tutore al piede.

Victoria Beckham è la stilista che ha chiuso la quarta giornata della Paris Fashion Week: ieri sera nei saloni dell’hotel Salomon de Rotschild ha presentato la sua collezione per l'Autunno/Inverno 2024-25, una linea con cui ha voluto vestire le business women moderne reinterpretando e destrutturando alcuni capi intramontabili e senza tempo. A fine show, come da tradizione, è arrivata in passerella a salutare gli ospiti e i familiari seduti nel front-row ma ha sorpreso tutti con un dettaglio insolito: nonostante avesse stampelle e tutore al piede, non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo.

L'arrivo di Victoria Beckham in stampelle

Ieri sera Victoria Beckham ha sfilato a Parigi col suo brand e sui social ha documentato tutta l'incredibile esperienza, soffermandosi soprattutto sul sostegno dei familiari. Il marito David e i figli Harper, Cruz e Brooklyn (con la moglie Nicola Peltz) sono volati in Francia per assistere allo show e non hanno esitato a lasciarsi immortalare sorridenti ed euforici tra le prime file del front-row. La vera protagonista dell'evento è stata però la stilista che, nonostante avesse il piede bloccato, ha voluto concludere l'evento col tradizionale arrivo in passerella. Stile dark con pantaloni palazzo e canotta coordinata, capelli lunghissimi e ondulati e manicure bianco latte: con l'aiuto delle stampelle Victoria ha raggiunto David per dargli un dolce bacio a favore di camera.

Victoria Beckham con le stampelle alla sfilata di Parigi

Cosa è successo a Victoria Beckham prima della sfilata di Parigi

Per quale motivo Victoria Beckham è stata costretta a partecipare alla sua sfilata di Parigi con le stampelle e il piede sinistro bloccato? Nel giorno di San Valentino ha avuto un piccolo incidente: mentre era in palestra alle prese con un allenamento super intenso, si è fratturata il piede e ora deve rimanere a riposo per 5 settimane. Nonostante ciò, la stilista non ha rivoluzionato il suo stile, anzi, fin dal primo momento ha deciso di non rinunciare ai tacchi e lo ha dimostrato anche sulla passerella parigina. Ieri sera ha infatti abbinato il tutore a una scarpa col vertiginoso tacco a spillo e la cosa particolare è che è riuscita a mantenere l'equilibrio senza problemi.